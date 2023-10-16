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Гастроэнтеролог Кашух назвала опасный завтрак для сердечников

2:00
Здоровье

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Екатерина Кашух поделилась информацией о том, какие завтраки следует избегать людям, страдающим болезнями сердца. Согласно ее советам, многие традиционные завтраки, такие как яичница с беконом или блинчики, не являются рекомендуемым выбором для лиц с повышенным артериальным давлением.

Гастроэнтеролог Кашух назвала опасный завтрак для сердечников
Фото: openverse.org

Эксперт объясняет, что такие блюда содержат значительное количество "вредного" холестерина, который может ухудшить состояние сосудов и повысить риск сердечно-сосудистых осложнений.

"Они содержат большое количество "вредного" холестерина и ухудшают состояние сосудов, а также повышают риски сердечно-сосудистых осложнений." — говорит Кашух.

Специалист также рекомендует людям с повышенным давлением ограничить потребление соли, животных жиров, промышленных десертов и сладких напитков. Это поможет снизить риск гипертонии и уменьшить вероятность возникновения инфаркта или инсульта.

Кашух подчеркивает, что диета для людей с сердечными проблемами должна включать много овощей, цельнозерновых круп, рыбы и птицы. Также полезно включать в рацион продукты, которые способствуют снижению артериального давления и уменьшению рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Современные исследования подтверждают, что для поддержания здоровья сердца полезны листовая зелень, авокадо, голубика, яблоки, грецкие орехи, жирные виды рыбы, нерафинированное оливковое масло и некоторые молочные продукты.

В качестве идеального завтрака для человека с повышенным артериальным давлением врач предложила порцию зелени (такую как шпинат, листовой салат или укроп), приправленную растительным маслом, орехами и семенами, красную рыбу с кусочком цельнозернового хлеба, а также кашу или нежирный йогурт.

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Ешьте Эти 6 продуктов и Сердце будет работать как Часы
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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