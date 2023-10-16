Гастроэнтеролог рассказала, как должен выглядеть завтрак гипертоника

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гражданам, страдающим повышенным артериальным давлением, не подходят традиционные блюда для завтрака, такие как жареные блинчики или яичница с беконом. Такое мнение высказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерины Кашух.

Фото: openverse.org

"Они содержат большое количество "вредного" холестерина, и ухудшают состояние сосудов, а также повышают риски сердечно-сосудистых осложнений", — объяснила Кашух.

В питании людей с повышенным артериальным давлением необходимо снизить содержание соли, животных жиров, сладких напитков и десертов промышленного производства, пишет Газета. Ru.

Врач напомнила, что сердечникам желательно есть больше овощей, круп, мяса птицы и рыбы. Особенно полезными для поддержания здоровья сердца продуктами считаются яблоки, листовые салаты, грецкие орехи, авокадо, оливковое масло, голубика, отдельные виды молочных продуктов.

Идеальным завтраком для гипертоника может стать порция зелёного салата с растительным маслом, в который можно добавить семена и орехи, бутерброд с красной рыбой на тосте из цельнозернового хлеба. Дополнить завтрак рекомендуется кашей из цельных круп или йогуртом без сахара.

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