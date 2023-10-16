The Healthy: Врач Липпс назвала главную опасность секса для тех, кому за 50

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди старше 50 лет более подвержены риску заражения инфекциями, передающимися половым путем, по сравнению с более молодыми. Эту информацию предоставила инфекционист Эшли Липпс, как сообщает The Healthy.

Фото: Openverse

Врач отметила, что пожилые люди, в отличие от молодежи, часто не беспокоятся о возможности неплановой беременности. В связи с этим они могут не применять средства контрацепции, ставя свое здоровье под угрозу.

Также стоит отметить, что у пожилых людей может быть ограниченное знание о средствах безопасности и правилах, поскольку медицинский персонал иногда ошибочно считает, что они не занимаются сексом. Это приводит к тому, что им редко рассказывают о важности защиты. Вследствие неверных представлений о сексуальной активности людей старше 50 лет, они также меньше подвергаются проверке на наличие заболеваний, передающихся половым путем.

Эшли Липпс также подчеркнула, что у пожилых людей симптомы венерических заболеваний могут проявляться весьма специфично. Например, сифилис может проявиться кожной сыпью и зудом, а гонорея может вызывать боль в горле или суставах. Это усложняет постановку диагноза и своевременное начало лечения.

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