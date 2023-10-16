Врач Францкевич объяснила, что делать при случайном незащищенном половом акте

Случайный и незащищенный сексуальный контакт может произойти с кем угодно, и важно знать, какие правильные действия предпринять, чтобы свести к минимуму потенциальные последствия. Акушер-гинеколог доктор Юлия Францкевич дала рекомендации о том, что делать в такой ситуации:
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После незащищенного полового контакта вымойте наружные половые органы с мылом в течение короткого периода времени (до 15 минут). Вы также можете использовать водный раствор хлоргексидина или мирамистина. При попадании в рот прополощите рот и горло хлоргексидином или любым антисептическим раствором для орошения слизистой оболочки.
Женщинам желательно проконсультироваться с акушером-гинекологом, а мужчинам следует обратиться к урологу на следующий день после незащищенного полового контакта для обследования.
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), имеют различные инкубационные периоды, варьирующиеся от двух дней (гонорея) до трех месяцев и более (ВИЧ). Врачи могут назначить специальные анализы через определенные промежутки времени после незащищенного полового акта.
Через 7-10 дней после незащищенного полового контакта рассмотрите возможность взятия мазка на флору и мазков на ИППП с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР считается одним из наиболее точных методов диагностики инфекций.
Анализ крови на ВИЧ следует сдавать не ранее, чем через две недели после полового контакта, с повторным тестированием через три и шесть недель при отрицательном результате. Результат может быть отрицательным в течение нескольких месяцев после заражения ВИЧ.
Сдайте кровь на сифилис через 21 день после полового акта, а на вирусные гепатиты В и С — через шесть недель. Частота сдачи крови будет определяться лечащим врачом.
В рамках профилактических осмотров рекомендуется ежегодно сдавать кровь на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Мазок для ПЦР-тестирования на ИППП, мазок для анализа на флору и цитологическое исследование мазка из шейки матки также следует проводить через регулярные промежутки времени.
В случае риска передачи ВИЧ проводится экстренная профилактика в виде приема антиретровирусных препаратов. Чтобы получить эти лекарства, обратитесь в ближайшее государственное специализированное медицинское учреждение по профилактике ВИЧ и борьбе с ним.
Крайне важно следовать этим рекомендациям и проконсультироваться с медицинским работником при незащищенном сексуальном контакте, чтобы обеспечить раннюю диагностику и соответствующее лечение, если это необходимо, сообщает RuNews24.
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