Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В летевший из Германии самолёт со 178 пассажирами на борту ударила молния
Астролог Сохолтуева рассказала, какие питомцы больше всего подходят разным знакам зодиака
Тренер Волынкина: упражнение "планка" приводит к болям в спине
В армии Израиля заявили о ликвидации шести высокопоставленных членов ХАМАС
Россия временно ограничила ввоз морепродуктов из Японии
Новое исследование: мячи для пинг-понга оказались отличными звукопоглотителями
Тимати подарил своей возлюбленной Porsche за 11,4 миллиона рублей
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: армия РФ планомерно уничтожает боевиков ВСУ у Авдеевки
В России подешевел самый доступный iPhone

Врач Францкевич объяснила, что делать при случайном незащищенном половом акте

2:56
Здоровье

Случайный и незащищенный сексуальный контакт может произойти с кем угодно, и важно знать, какие правильные действия предпринять, чтобы свести к минимуму потенциальные последствия. Акушер-гинеколог доктор Юлия Францкевич дала рекомендации о том, что делать в такой ситуации:

Врач Францкевич объяснила, что делать при случайном незащищенном половом акте
Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.
  • После незащищенного полового контакта вымойте наружные половые органы с мылом в течение короткого периода времени (до 15 минут). Вы также можете использовать водный раствор хлоргексидина или мирамистина. При попадании в рот прополощите рот и горло хлоргексидином или любым антисептическим раствором для орошения слизистой оболочки.
  • Женщинам желательно проконсультироваться с акушером-гинекологом, а мужчинам следует обратиться к урологу на следующий день после незащищенного полового контакта для обследования.
  • Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), имеют различные инкубационные периоды, варьирующиеся от двух дней (гонорея) до трех месяцев и более (ВИЧ). Врачи могут назначить специальные анализы через определенные промежутки времени после незащищенного полового акта.
  • Через 7-10 дней после незащищенного полового контакта рассмотрите возможность взятия мазка на флору и мазков на ИППП с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР считается одним из наиболее точных методов диагностики инфекций.
  • Анализ крови на ВИЧ следует сдавать не ранее, чем через две недели после полового контакта, с повторным тестированием через три и шесть недель при отрицательном результате. Результат может быть отрицательным в течение нескольких месяцев после заражения ВИЧ.
  • Сдайте кровь на сифилис через 21 день после полового акта, а на вирусные гепатиты В и С — через шесть недель. Частота сдачи крови будет определяться лечащим врачом.

В рамках профилактических осмотров рекомендуется ежегодно сдавать кровь на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Мазок для ПЦР-тестирования на ИППП, мазок для анализа на флору и цитологическое исследование мазка из шейки матки также следует проводить через регулярные промежутки времени.

В случае риска передачи ВИЧ проводится экстренная профилактика в виде приема антиретровирусных препаратов. Чтобы получить эти лекарства, обратитесь в ближайшее государственное специализированное медицинское учреждение по профилактике ВИЧ и борьбе с ним.

Крайне важно следовать этим рекомендациям и проконсультироваться с медицинским работником при незащищенном сексуальном контакте, чтобы обеспечить раннюю диагностику и соответствующее лечение, если это необходимо, сообщает RuNews24.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Что делать после случайной половой связи
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Специалист Манжула Юлия
Ведущий врач
Популярное
ВСУ окружили бойца РФ: он гранатой подорвал себя вместе с ними

Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.

В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага
Отец погибшей школьницы в Свердловской области рассказал о необходимости эксгумации тела дочери
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
Стало известно, как Незлобин, Назаров, Хаматова живут за границей
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Губернатора ХМАО обвинили в дискредитации ВС РФ за высказывание о СВО
Предсказавший 7 октября ИИ Predictor предупредил об "океанах крови и огня"
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Последние материалы
Ищенко: непонятная поддержка США и битва за выживание ВСУ до конца 2024 года
Более 30% российских компаний изучают соцсети кандидатов на вакансии
Немецкий генерал Виттманн: несвоевременные поставки техники привели к провалу ВСУ
Юристы снова разъяснили, разрешено ли в РФ курение на балконе
"Хезболла" публикует видео уничтожения двух израильских танков "Меркава"
Космический телескоп Gaia обнаружил "золотую жилу" неоткрытых звезд
Орнитологи: перелётным птицам в США трудно ориентироваться в условиях солнечных бурь
На острове в Карибском море фактически вымер огромный вид лягушек
Байден заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле
Полковник Макгрегор: США ищут выход из украинского конфликта после провалов ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников