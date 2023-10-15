В Британии рассказали, что бугорки или чешуйчатые участки на коже могут быть признаком рака

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Признаком рака могут быть раздражённые участки кожи, покрытые воскоподобными бугорками или чешуйками красного цвета. Об этом рассказал французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон.

Фото: freepik.com

Врач напомнил, что меланома обычно представляет собой родинки коричневого цвета с неровными краями, но кроме них, бывает и рак кожи другого вида.

"Рак без меланомы обнаружить сложнее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно", — говорится в материале Daily Mail.

Доктор отметил, что немеланомный рак реже заканчивается летальным исходом, при этом он является гораздо более распространённым.

Дерматолог добавил, что на других частях тела этот вид рака встречается реже, а лечить его легче.

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