Улучшить качество спермы поможет пересмотр рациона

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уролог Европейского медицинского центра Алан Дзусов рассказал, каким образом можно улучшить качество спермы.

Фото: Openverse

По словам врача, с этой целью первым делом нужно пересмотреть свой рацион.

"Исключите консерванты, усилители вкуса и другие добавки — все они негативно сказываются на качестве спермы. Введите в рацион больше фруктов, овощей, ягод, морепродуктов, нежирного мяса, зелени", — порекомендовал Дзусов.

Спермограмму заметно улучшает включение в меню нежирной говядины, свежих овощей, зелени, белого мяса птицы, орехов и морепродуктов, пишет Газета.Ru.

Также, по словам уролога, нужно отказаться от сидячего образа жизни, делать разминки в течение дня, больше ходить пешком, не пользоваться лифтом и в свободное время уделять время различным активностям — походам, катанию на велосипеде, коньках или лыжах, и т. д.

Также для улучшения качества спермы нужно следить за весом, отказаться от спиртного и курения, добавил уролог.

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