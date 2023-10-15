Качество спермы может снизиться под влиянием различных внешних факторов. Об этом рассказал уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Дмитрий Королёв.
По словам врача, качество спермы может ухудшиться из-за варикозного расширения вен в области мошонки, а также от её температуры.
Уролог напомнил, что физиологически температура мошонки на градус ниже, чем у всего тела для того, чтобы сперматозоиды созревали нормально.
"Когда температура повышается, это негативно сказывается на качестве спермы. Температуру в ней может повысить поход в баню и ношение тугого, плотного белья. Поэтому "семейники" считаются самым безопасным бельем для мужчин", — рассказал Королёв.
Плохо на качестве спермы сказываются и другие факторы: курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, отсутствие физической активности, стресс, лишний вес, пишет Газета.Ru.
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