Врач Константинова: Мед нагружает почки и поджелудочную железу

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мед является естественным биологически активным добавкой и пригоден для потребления только в случае соблюдения определенных правил, сообщила врач Марина Константинова.

Фото: openverse.org

По ее советам, мед лучше употреблять в первой половине дня в качестве самостоятельного продукта, не перегревая его выше 40 градусов, чтобы сохранить его полезные свойства, сообщает RT.

Даже для здоровых людей врач Константинова предложила употреблять мед осторожно, не превышая 50-100 г в день.

Мед содержит значительное количество быстрых углеводов (сахаров), которые могут оказать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Кроме того, продукт имеет высокий гликемический индекс, поэтому его употребление не рекомендуется для лиц с сахарным диабетом I и II типа, а также для людей, страдающих ожирением, подчеркнула врач-терапевт.

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