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Исследование: пациенты вспоминают опыт смерти после остановки сердца

3:40
Здоровье

В исследовании, проведенном учеными из Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета совместно с 25 больницами, преимущественно в США и Великобритании, некоторые выжившие после остановки сердца описали особый опыт осознания смерти. Этот опыт возникал, когда, по всей видимости, они находились в бессознательном состоянии. Несмотря на тот факт, что менее 10% из 567 исследованных пациентов, получивших кардиопульмональную реанимацию (СЛР) в больнице, восстановились настолько, чтобы их можно было выписать, четверо из десяти выживших пациентов вспоминали, что они находились в каком-то состоянии сознания во время СЛР, которое не регистрировалось стандартными методами.

Исследование: пациенты вспоминают опыт смерти после остановки сердца
Фото: openverse

Исследование также выявило, что почти у 40% пациентов, которые получали мониторинг мозговой активности, она восстанавливалась практически до нормы или близко к ней уже через час после начала СЛР. С помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), технологии, позволяющей записывать активность мозга с использованием электродов, были обнаружены различные виды мозговых волн, такие как гамма, дельта, тета, альфа и бета, которые были связаны с высшими психическими функциями.

Авторы исследования отмечают, что выжившие давно сообщали о повышенном осознании и ясных переживаниях, которые включают ощущение отделения от тела, наблюдение за событиями без боли и страданий, а также глубокую рефлексию над своими действиями и отношениями. Это исследование подчеркивает, что переживания, связанные с смертью, имеют свои особенности и отличаются от галлюцинаций, бреда, иллюзий, снов и сознания, вызванного СЛР.

Авторы предполагают, что умирающий мозг может отключать естественные тормозные системы, процесс, известный как "расторможенность". Этот процесс может открывать доступ к новым аспектам реальности, включая осознанное воспроизведение всех сохраненных воспоминаний с детства до момента смерти, оценку событий с моральной точки зрения. Хотя цель этого явления в эволюции остается неясной, оно предоставляет возможность систематического исследования процессов, происходящих при смерти человека.

"Несмотря на давние представления врачей о необратимых повреждениях мозга после 10 минут без кислорода, их исследование показывает, что мозг может проявлять признаки электрической активности в течение значительного времени во время СЛР и околосмертных переживаний", - отмечает Сэм Парния, старший автор исследования и доктор медицинских наук.

Доктор Сэм Парния также считает, что этот опыт дает возможность лучше понять неизведанные аспекты человеческого сознания, которые проявляются в момент смерти. Полученные результаты могут также способствовать разработке новых методов восстановления сердечной деятельности или предотвращению повреждений мозга, а также оказать влияние на практику трансплантации.

Авторы исследования заключают, что на данный момент исследования не подтвердили и не опровергли реальность или значимость переживаний пациентов в момент смерти. Они подчеркивают, что воспоминания о смерти заслуживают дальнейшего исследования, и планируют более точно определить биомаркеры клинического сознания и изучить долгосрочные психологические последствия реанимации после остановки сердца.

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Ощущения при остановке сердца. Сергей Доля – о перезапуске его сердца
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Специалист Литвинов Александр
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