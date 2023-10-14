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Кардиолог заявила, что напряжённая работа без отдыха приводит к загустению крови

1:14
Здоровье

Медицинский эксперт, кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич обратила внимание на важный факт в своём Telegram-канале. Часто случаи внезапной смерти связаны с отрывом тромба. Причина связана с густой консистенцией крови, которую следует разжижать.

Кардиолог заявила, что напряжённая работа без отдыха приводит к загустению крови
Фото: openverse

Если кровь не циркулирует по сосудам свободно, это может создать лишнюю нагрузку на сердце и вызвать разнообразные нарушения в работе организма. В результате увеличивается риск развития таких состояний, как варикозное расширение вен, тромбофлебит, стенокардия, инфаркт. И даже те, кто не употребляет алкоголь и не курит, могут оказаться под угрозой.

Для предотвращения тромбозов важно снизить риски. Для этого нужно поддерживать активный образ жизни и придерживаться здорового питания, но также следует избегать чрезмерных стрессов и обеспечивать себе достаточный отдых.

"Напряжённая работа на первом месте, отдых на последнем — это самый быстрый путь к тромбозам", — предупредила врач.

Кореневич подчеркнула, что интенсивная работа, не предоставляющая достаточно времени для отдыха, может быть причиной тромбозов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
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