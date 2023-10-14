Кардиолог заявила, что напряжённая работа без отдыха приводит к загустению крови

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинский эксперт, кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич обратила внимание на важный факт в своём Telegram-канале. Часто случаи внезапной смерти связаны с отрывом тромба. Причина связана с густой консистенцией крови, которую следует разжижать.

Фото: openverse

Если кровь не циркулирует по сосудам свободно, это может создать лишнюю нагрузку на сердце и вызвать разнообразные нарушения в работе организма. В результате увеличивается риск развития таких состояний, как варикозное расширение вен, тромбофлебит, стенокардия, инфаркт. И даже те, кто не употребляет алкоголь и не курит, могут оказаться под угрозой.

Для предотвращения тромбозов важно снизить риски. Для этого нужно поддерживать активный образ жизни и придерживаться здорового питания, но также следует избегать чрезмерных стрессов и обеспечивать себе достаточный отдых.

"Напряжённая работа на первом месте, отдых на последнем — это самый быстрый путь к тромбозам", — предупредила врач.

Кореневич подчеркнула, что интенсивная работа, не предоставляющая достаточно времени для отдыха, может быть причиной тромбозов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...