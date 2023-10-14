Психолог Пенявская рассказала про факторы психического здоровья: защита и риски

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В честь Всемирного дня психического здоровья, отмечаемого 10 октября, кандидат психологических наук и клинический психолог Анастасия Пенявская поделилась информацией о факторах, влияющих на состояние психического здоровья человека.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Она описала психическое здоровье как состояние, когда человек способен реализовывать свой потенциал, функционировать в обществе и чувствовать комфорт, не испытывая дискомфорта. Это включает в себя успешное выполнение обязанностей на работе, достижения и отсутствие физических или психических проблем.

Пенявская также выделила факторы риска, которые могут оказывать негативное воздействие на психическое здоровье. Она подчеркнула, что современный мир обременен стрессовыми событиями, и стресс является одним из главных факторов, влияющих на психическое и физическое нездоровье. Она подчеркнула важность правильного управления стрессом и соблюдения определенных правил для преодоления его негативных последствий.

По данным Tomsk.mk.ru, специалист также отметила признаки, которые могут свидетельствовать о нарушении психического здоровья, такие как усталость, апатия, утрата интереса к окружающему миру и работе, уныние, и потеря мотивации к активной деятельности.

Таким образом, психическое здоровье остается важной частью общего благополучия человека, и его сохранение требует внимания к рискам и правилам защиты.

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