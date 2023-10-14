Врач-гепатолог и профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Алексей Буеверов, поделился своими знаниями о вредных аспектах фруктозы, называя ее самым вредным из сахаров.
Специалист обратил внимание на то, что печень обрабатывает фруктозу избирательно, и при избыточном употреблении она может превратиться в жир, вызывая ожирение печени.
В результате возникает метаболический синдром, включающий ожирение, диабет, гипертонию и атеросклероз, а его последствия могут быть крайне серьезными, включая инфаркты и инсульты.
Фруктоза также часто приводит к воспалению печени, что усугубляет состояние этого органа.
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