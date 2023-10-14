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Врач-гепатолог Буеверов рассказал, почему фруктоза опасна для диабетиков

0:45
Здоровье

Врач-гепатолог и профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Алексей Буеверов, поделился своими знаниями о вредных аспектах фруктозы, называя ее самым вредным из сахаров.

Врач-гепатолог Буеверов рассказал, почему фруктоза опасна для диабетиков
Фото: openverse

Специалист обратил внимание на то, что печень обрабатывает фруктозу избирательно, и при избыточном употреблении она может превратиться в жир, вызывая ожирение печени.

В результате возникает метаболический синдром, включающий ожирение, диабет, гипертонию и атеросклероз, а его последствия могут быть крайне серьезными, включая инфаркты и инсульты.

Фруктоза также часто приводит к воспалению печени, что усугубляет состояние этого органа.

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Фруктоза: враг или друг?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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