Врач-гепатолог Буеверов рассказал, почему фруктоза опасна для диабетиков

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гепатолог и профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Алексей Буеверов, поделился своими знаниями о вредных аспектах фруктозы, называя ее самым вредным из сахаров.

Фото: openverse

Специалист обратил внимание на то, что печень обрабатывает фруктозу избирательно, и при избыточном употреблении она может превратиться в жир, вызывая ожирение печени.

В результате возникает метаболический синдром, включающий ожирение, диабет, гипертонию и атеросклероз, а его последствия могут быть крайне серьезными, включая инфаркты и инсульты.

Фруктоза также часто приводит к воспалению печени, что усугубляет состояние этого органа.

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Фруктоза: враг или друг?