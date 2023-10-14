Министерство здравоохранения разработало процедуру выдачи медицинских решений относительно операций при врождённых аномалиях формирования пола у детей. Об этом сообщает ТАСС.
Этот проект постановления устанавливает правила, по которым медицинские комиссии будут определять допустимость проведения операций в случае аномалий развития половых органов у детей.
Министерство подчёркивает, что этот процесс связан с "лечением врождённых аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, которые приводят к нарушению развития половых органов у детей".
Проект документа определяет пять федеральных медицинских организаций, подведомственных Минздраву России, врачебные комиссии которых уполномочены выдавать решения и медицинские заключения.
"Это НМИЦ эндокринологии, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, НМИЦ здоровья детей и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет", — передаёт ТАСС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.