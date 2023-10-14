Минздрав РФ назвал пять организаций, которые будут одобрять смену пола у детей

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министерство здравоохранения разработало процедуру выдачи медицинских решений относительно операций при врождённых аномалиях формирования пола у детей. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Этот проект постановления устанавливает правила, по которым медицинские комиссии будут определять допустимость проведения операций в случае аномалий развития половых органов у детей.

Министерство подчёркивает, что этот процесс связан с "лечением врождённых аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, которые приводят к нарушению развития половых органов у детей".

Проект документа определяет пять федеральных медицинских организаций, подведомственных Минздраву России, врачебные комиссии которых уполномочены выдавать решения и медицинские заключения.

"Это НМИЦ эндокринологии, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, НМИЦ здоровья детей и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет", — передаёт ТАСС.

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