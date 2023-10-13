Связь между хроническими заболеваниями почек и риском внезапной остановки сердца: новое исследование

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа американских исследователей, работая вместе, обнаружила, что хронические заболевания почек существенно увеличивают вероятность внезапной остановки сердца более чем в семь раз. Отчет о результатах их исследования был опубликован в JAHA (Journal of the American Heart Association).

Фото: openverse

Внезапная остановка сердца представляет собой внезапное прекращение нормальной работы сердечной мышцы, что приводит к недостатку кровоснабжения всего организма и, как следствие, кислородному голоданию всех тканей и органов.

В рамках исследования ученые изучили данные 295 испанцев и латиноамериканцев, которые в прошлом пережили внезапную остановку сердца. Они анализировали состояние здоровья участников и выявили наличие у них хронических заболеваний. У 51% пациентов, переживших остановку сердца, были диагностированы хронические заболевания почек.

Исследование выявило, что наличие хронических заболеваний почек увеличивает вероятность внезапной остановки сердца более чем в семь раз. Алкоголизм повышал риск в 4,5 раза, фибрилляция предсердий (тип аритмии) — в четыре раза, перенесенный инсульт и ишемия — в три раза, сердечная недостаточность — в 2,5 раза, а сахарный диабет второго типа — в 1,5 раза.

Исследователи также подчеркнули важность проведения дальнейших исследований с участием представителей других этнических групп.

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