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Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть кашу на завтрак

2:22
Здоровье

Завтрак сам по себе не является чем-то обязательным, однако это верно только при соблюдении двух условий — если завтрак пропускается регулярно, а не периодически, и если при этом вы себя чувствуете абсолютно комфортно. Если же организм с утра требует заправки, не стоит его в этом ограничивать. Наоборот, следует отдать предпочтение продуктам с высокой степенью насыщения, чтобы через час в окружении коллег ваш живот не начал предательски урчать от голода, отмечает нутрициолог Ольга Хорунжина.

Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть кашу на завтрак
Фото: "Манная #каша на #завтрак — вкусно!" by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Максимально насыщает белково-жировой завтрак. То есть в приоритете должны быть продукты, состоящие в большей степени из белков и жиров. Идеальным в этом плане продуктом является куриное яйцо, которое можно есть все семь дней в неделю. Чередуйте яйцо вкрутую, всмятку, пашот, орсини, яичницу, омлет, болтунью… А еще яйца можно фаршировать, запекать в хлебе, делать всевозможные яичные конвертики, вафли, рулеты… настоящий простор для кулинарного творчества!" — отмечает эксперт.

Отлично подходит для завтрака творог, а также все блюда, из него приготовленные (сырники, вареники, запеканки и прочее). Любой творог богат белком, а молочный жир — полезный, поэтому не стоит его бояться и выбирать творог обезжиренный.

Сыры, красная рыба, мясо — всё это тоже белково-жировые продукты. Их удобно использовать в качестве основного ингредиента при приготовлении различных бутербродов и сэндвичей. А сделать ваш сэндвич еще более вкусным и сытным поможет авокадо — крайне популярный на сегодняшний день суперфуд. Авокадо богато полезными ненасыщенными жирами, а по вкусу сочетается практически с любыми продуктами.

Углеводы же, к сожалению, не могут похвастаться такими хорошими насыщающими свойствами, как белки и жиры. Именно поэтому, если на завтрак вы съедаете, например, кашу или мюсли, овощной салатик или просто банан, свежую сладкую булочку из пекарни или горячий хот-дог с заправки, крайне высока вероятность того, что вы почувствуете голод гораздо раньше, чем наступит время обеда.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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