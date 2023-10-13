Косметолог рассказала, почему нельзя мазать сметаной обгоревшую кожу

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как часто мы мечтаем уехать в отпуск на берег моря, лежать днями в шезлонге и вернуться в рабочие будни отдохнувшими и с красивым загаром. И вот долгожданный отпуск — вроде бы каждый день использовали солнцезащитные средства, надевали шляпу и очки, загорали в утренние и вечерние часы, а кожа все равно сгорела. Что же делать в этом случае — рассказала читателям Pravda.Ru косметолог Мария Мартынова.

Фото: "Sandy Feet" by Tobias Lindman is licensed under CC BY 2.0.

Если вы все же обгорели на солнце, то все, что вам остается, — это правильно восстановить кожу, чтобы впоследствии не было шрамов и пигментных пятен.

Первое, что необходимо сделать в такой ситуации: уйти с прямых солнечных лучей в тень, а лучше сразу в помещение. Принять прохладный душ в течение 15-20 минут, так вы окажете в целом на организм охлаждающее воздействие. Если на солнце обгорел ребенок, оберните его в холодную влажную простынь минут на 30-40.

После душа на сухую кожу нанесите специальные средства от ожогов. В идеале оно должно быть в виде спрея, таким образом вы избежите болезненное трение рук о кожу. В любой аптеке можно найти пантенол-спрей.

Пейте много чистой охлажденной воды. Организм истощен и обезвожен, необходимо восполнить водный баланс. Но нельзя пить холодную воду! Из-за ослабленного иммунитета, вы можете легко заболеть.

При сильных болях можно выпить обезболивающее средство. Если ничего не помогает и самочувствие ухудшается (появилась головная боль, тошнит, рвет, температура повысилась до 38°С и выше), вызовите скорую помощь.

"Запрещено использовать сметану и другие подобные домашние средства для борьбы с ожогами. Молочные продукты содержат жировую основу, создают пленку на коже и могут привести к усилению ожога, а также к инфицированию", — предупреждает косметолог.

Не выходите на улицу с коротким рукавом, в шортах и облегающей одежде. Отдайте предпочтение легким натуральным тканям, которые полностью покрывают тело.