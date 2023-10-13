Психолог рассказала об отличительных особенностях осенней меланхолии и депрессии

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Наталья Наумова назвала признаки депрессии и осенней меланхолии.

Фото: https://bebac.com/

Наумова рассказала, что при депрессии человек теряет интерес к жизни.

Ранее психолог Артур Вафин назвал целебные свойства улыбки.

"Человеку не хочется вставать с кровати, а единственное желание — постоянно лежать. При этом у человека нет повода для печали, но на него накатывают грусть и тоска", — цитирует слова Наумовой "Вечерняя Москва".

Эксперт отметила, что повышение настроения от встреч с друзьями говорит об осенней меланхолии.

Психолог призвала не пускать к себе грустные мысли и видеть позитив в каждом дне жизни.

Она посоветовала увеличить физическую активности, чаще встречаться с друзьями, разнообразить свой досуг, получать новые впечатления, баловать себя.

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