Психолог Наталья Наумова назвала признаки депрессии и осенней меланхолии.
Наумова рассказала, что при депрессии человек теряет интерес к жизни.
Ранее психолог Артур Вафин назвал целебные свойства улыбки.
"Человеку не хочется вставать с кровати, а единственное желание — постоянно лежать. При этом у человека нет повода для печали, но на него накатывают грусть и тоска", — цитирует слова Наумовой "Вечерняя Москва".
Эксперт отметила, что повышение настроения от встреч с друзьями говорит об осенней меланхолии.
Психолог призвала не пускать к себе грустные мысли и видеть позитив в каждом дне жизни.
Она посоветовала увеличить физическую активности, чаще встречаться с друзьями, разнообразить свой досуг, получать новые впечатления, баловать себя.
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