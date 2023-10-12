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Врач перечислил процедуры для повышения тонуса кожи

1:46
Здоровье

Обвисание кожи подразумевает под собой снижение тонуса и тургора кожи, что происходит в результате нарушения синтеза коллагена и эластина — основных структурных каркасных белков кожи. Данные явления могут наблюдаться на лице и теле, и в настоящее время есть ряд аппаратных и инъекционных методик, направленных на повышение тонуса кожи. Про основные из них рассказал читателям Pravda.Ru врач-косметолог, дерматовенеролог, клинический тренер компании BTL Кирилл Бурмистров.

Врач перечислил процедуры для повышения тонуса кожи
Фото: https://temperaturka.com/

Для тела:

  • Неинвазивный RF, направленный на повышение синтеза коллагена. К нему относится процедура Exiis Ultra 360 и Emtone.
  • Игольчатый RF: иголки проникают в кожу, подаётся ток и запускается синтез нового коллагена.
  • Методики HIFU — технология воздействия фокусированного высокоинтенсивного ультразвука. К ней относятся лазерные методики, аблятивные и неаблятивные лазеры.
  • Инъекционные методики — коллагеностимуляторы, полимолочная кислота и гидроксиапатит кальция.

Для лица:

  • Аппаратный неинвазивный RF.
  • Игольчатый RF.
  • Технология HIFU.
  • SMAS-лифтинг (ультразвук).
  • Лазерные методики.
  • Инъекционные методики полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция.

Все они будут повышать синтез коллагена и уплотнять кожу. Также немаловажны подготовительные процедуры: биоревитализация, препараты с гиалуроновой кислотой. Они напрямую не повысят синтез коллагена, но повлияют опосредованно и позволят подготовить кожу к основным процедурам.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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