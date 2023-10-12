Обвисание кожи подразумевает под собой снижение тонуса и тургора кожи, что происходит в результате нарушения синтеза коллагена и эластина — основных структурных каркасных белков кожи. Данные явления могут наблюдаться на лице и теле, и в настоящее время есть ряд аппаратных и инъекционных методик, направленных на повышение тонуса кожи. Про основные из них рассказал читателям Pravda.Ru врач-косметолог, дерматовенеролог, клинический тренер компании BTL Кирилл Бурмистров.
Для тела:
Для лица:
Все они будут повышать синтез коллагена и уплотнять кожу. Также немаловажны подготовительные процедуры: биоревитализация, препараты с гиалуроновой кислотой. Они напрямую не повысят синтез коллагена, но повлияют опосредованно и позволят подготовить кожу к основным процедурам.
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