Врач перечислил процедуры для повышения тонуса кожи

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обвисание кожи подразумевает под собой снижение тонуса и тургора кожи, что происходит в результате нарушения синтеза коллагена и эластина — основных структурных каркасных белков кожи. Данные явления могут наблюдаться на лице и теле, и в настоящее время есть ряд аппаратных и инъекционных методик, направленных на повышение тонуса кожи. Про основные из них рассказал читателям Pravda.Ru врач-косметолог, дерматовенеролог, клинический тренер компании BTL Кирилл Бурмистров.

Фото: https://temperaturka.com/

Для тела:

Неинвазивный RF, направленный на повышение синтеза коллагена. К нему относится процедура Exiis Ultra 360 и Emtone.

Игольчатый RF: иголки проникают в кожу, подаётся ток и запускается синтез нового коллагена.

Методики HIFU — технология воздействия фокусированного высокоинтенсивного ультразвука. К ней относятся лазерные методики, аблятивные и неаблятивные лазеры.

Инъекционные методики — коллагеностимуляторы, полимолочная кислота и гидроксиапатит кальция.

Для лица:

Аппаратный неинвазивный RF.

Игольчатый RF.

Технология HIFU.

SMAS-лифтинг (ультразвук).

Лазерные методики.

Инъекционные методики полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция.

Все они будут повышать синтез коллагена и уплотнять кожу. Также немаловажны подготовительные процедуры: биоревитализация, препараты с гиалуроновой кислотой. Они напрямую не повысят синтез коллагена, но повлияют опосредованно и позволят подготовить кожу к основным процедурам.

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