Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, к чему может привести привычка сидеть на холодной поверхности.
Кондрахин рассказал, что при длительном сидении на холодном можно застудить почки и заболеть пиелонефритом.
Ранее уролог Виген Малхасян перечислил симптомы заболевания почек.
Медик отметил, что почки располагаются внебрюшинно, поэтому слабо защищены от негативного воздействия окружающей среды.
"Кровь становится холодной, почки перестают работать в нормальном режиме, это приводит к различным болезням и проблемам со здоровьем", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".
Терапевт объяснил, что длительное сидение на холодной поверхности может привести также к проблемам с придатками яичника.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.