Врач-терапевт рассказал, почему нельзя сидеть на холодном: можно застудить почки и придатки

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, к чему может привести привычка сидеть на холодной поверхности.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Кондрахин рассказал, что при длительном сидении на холодном можно застудить почки и заболеть пиелонефритом.

Ранее уролог Виген Малхасян перечислил симптомы заболевания почек.

Медик отметил, что почки располагаются внебрюшинно, поэтому слабо защищены от негативного воздействия окружающей среды.

"Кровь становится холодной, почки перестают работать в нормальном режиме, это приводит к различным болезням и проблемам со здоровьем", — цитирует слова Кондрахина "Вечерняя Москва".

Терапевт объяснил, что длительное сидение на холодной поверхности может привести также к проблемам с придатками яичника.

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