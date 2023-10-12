Врач-отоларинголог Эфендиева рассказала о причинах и последствиях храпа

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Храп может иметь разнообразные причины, включая различные заболевания и анатомические особенности. Врач-отоларинголог Зарифа Эфендиева поделилась информацией о основных факторах, способных вызвать храп, в интервью "Газете.Ru".

Фото: Openverse

Наиболее распространенной причиной храпа является снижение мышечного тонуса небной занавески или мягкого неба во время сна, что может привести к шумам при дыхании. Кроме этого, существуют и другие возможные факторы, такие как нарушение носового дыхания, аномалии анатомического строения, заболевания и гормональные изменения.

Искривление носовой перегородки, риниты, синуситы, полипы в носу, а также различные аномалии в строении языка могут вызвать нарушение носового дыхания и способствовать храпу. Другие факторы, такие как анатомические особенности, неправильный прикус, гипертрофия миндалин и аденоидных миндалин (чаще у детей), увеличение небного язычка, гормональные нарушения и беременность также могут быть связаны с храпом.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя также могут увеличить риск возникновения храпа. Сон играет важную роль в восстановлении организма и обработке информации мозгом, и нарушения сна, включая храп, могут повлиять на общее здоровье. Рекомендуется консультироваться с врачом-отоларингологом, если у вас или вашего партнера возникли проблемы с храпом.

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ХРАП. Причины и лечение храпа