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Новое исследование: генетические варианты кодировки белка могут увеличивать болевую чувствительность

3:56
Здоровье

Ученые провели исследование генетических образцов более чем 7000 человек и выявили связь трёх генетических вариантов, переданных от неандертальцев, с повышенной болевой чувствительностью. Согласно новому исследованию, эти неандертальские генетические варианты могут увеличивать болевую чувствительность у людей, которые их наследовали, и чаще встречаются в популяциях с преобладающим индейским происхождением.

Новое исследование: генетические варианты кодировки белка могут увеличивать болевую чувствительность
Фото: openverse

Исследование, опубликованное в журнале "Communications Biology" во вторник (10 октября), сосредоточилось на трёх версиях гена SCN9A, который кодирует белок, обеспечивающий поставку натрия в клетки и помогающий нервам, распознающим боль, передавать сигналы. Люди, обладающие любым из трёх вариантов, оказались более чувствительными к боли, вызванной прикосновением острых предметов, но не к боли, вызванной теплом или давлением.

"В 2020 году другая группа исследователей исследовала европейское население и связала эти генетические варианты неандертальцев с повышенной болевой чувствительностью. Мы расширяем эти выводы, изучая латиноамериканцев и демонстрируя, что эти генетические варианты неандертальцев встречаются чаще среди людей с индейским происхождением. Мы также обнаружили новый тип боли, на который оказывают влияние эти варианты, о котором ранее не было известно", — рассказал Пьер Фо, генетик из Французского национального института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, автор предыдущего исследования.

В новом исследовании учёные проанализировали генетические образцы более чем 5900 человек, проживающих в Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике и Перу. Участники имели разное происхождение, средние доли индейского, европейского и африканского происхождения различались среди них. Анализ показал, что примерно 30% участников были носителями варианта гена SCN9A под названием D1908G, а примерно 13% имели два других варианта гена, известных как V991L и M932L, которые, как правило, наследуются вместе.

Участники с высокой долей индейского происхождения, особенно из Перу, были более вероятными носителями этих неандертальских генетических вариантов. Напротив, участники из Бразилии, с меньшей долей индейского происхождения, имели меньшее количество этих вариантов.

"Первая встреча современных людей и неандертальцев произошла примерно 50 000-70 000 лет назад, а переселение современных людей из Евразии в Америку — 15-20 000 лет назад. "Высокая частота неандертальских вариантов у людей с индейским происхождением может быть объяснена сценарием, в котором неандертальцы, несущие эти варианты, случайно скрещивались с современными людьми, которые впоследствии мигрировали в Америку", — добавил Пьер Фо.

Исследователи также провели тесты на болевой порог у более чем 1600 добровольцев в Колумбии. В одном из тестов применяли горчичное масло, чтобы раздражать кожу, а затем протягивали пластиковые нити разной толщины по той же области кожи. Участники с неандертальскими генетическими вариантами чувствительнее реагировали на более тонкие нити.

Это исследование поднимает вопросы о том, какие другие эффекты могут быть связаны с этими неандертальскими генетическими вариантами, помимо болевой чувствительности, и как они могли повлиять на выживание и адаптацию в процессе эволюции.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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