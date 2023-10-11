Врач Мясников предупредил об опасности популярного вида каши

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Манная каша часто ассоциируется с детством и считается настоящим лакомством. Однако доктор Мясников предупреждает, что избыточное потребление этого продукта может увеличить риск развития различных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение, сердечные проблемы и даже рак.

Фото: Openverse

Манная каша, действительно, является продуктом с высоким содержанием калорий, что может способствовать набору веса при избыточном употреблении. Однако важно различать умеренное потребление от чрезмерного.

Еще одним поводом для беспокойства является высокий гликемический индекс манны, сравнимый с продуктами, такими как белый хлеб и сахар. Продукты с высоким гликемическим индексом быстро повышают уровень глюкозы в крови, что может вызвать резкие колебания уровня сахара.

Тем не менее, важно понимать, что манная каша не является абсолютно "вредным" продуктом. В умеренных количествах и при правильной подготовке она может быть включена в разнообразное и сбалансированное питание. Ключевое слово здесь — "умеренность". Если у вас есть проблемы со здоровьем или вы стремитесь сбросить вес, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом относительно вашего рациона питания.

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Самая вредная КАША / От какой КАШИ больше вреда чем пользы / вред манной каши