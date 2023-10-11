Онколог Беджанян заявил, что вздутие живота может быть симптомом рака

Вздутие живота часто не расценивается как симптом, свидетельствующий о возможной опасности. Эксперт в области онкологии и колопроктологии, Аркадий Беджанян, подчеркнул, что этот признак может указывать на развитие онкологических заболеваний. Он отметил, что большинство пациентов не осознают серьезность этого синдрома, что, как сообщает "АиФ", может отразиться на их решении обращаться к врачу, даже если проблема с вздутием стала систематичной.
По мнению специалиста, вздутие живота может быть результатом образования газов и синдрома раздраженного кишечника. Это опасное хроническое состояние, которое впоследствии может способствовать развитию различных заболеваний.
Вздутие также может быть вызвано пищевой непереносимостью, запорами, а также употреблением большого количества газированных напитков или алкоголя.
Однако важно отметить, что вздутие живота может также свидетельствовать о наличии опухоли, воспаления или инфекции. Поэтому, если это состояние становится регулярным, следует обратиться к врачу для выяснения причин и последующего лечения.
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