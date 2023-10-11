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В Роспотребнадзоре заявили, что отказ от соли только навредит организму

1:07
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили, что абсолютный отказ от соли может вызвать нарушение многих процессов в организме.

В Роспотребнадзоре заявили, что отказ от соли только навредит организму
Фото: openverse

Соль, добавляемая в пищу, составляет всего лишь пятую часть общего потребления натрия в течение дня. Остальная часть находится в самих продуктах, таких как мясо, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты.

В среднем человек потребляет 11 грамм соли, хотя добавляет ее в пищу лишь небольшое количество. Роспотребнадзор рекомендует не употреблять более 5 грамм натрия в день, так как это может привести к повышению артериального давления, проблемам с сердцем, почками, ожирению и остеопорозу.

Однако радикальное исключение соли из рациона может вызвать не менее серьезные последствия. Натрий играет важную роль в поддержании баланса воды, функции надпочечников, сердечно-сосудистой системы, а также передаче нервных импульсов.

Полностью отказаться от соли нецелесообразно, поскольку такая попытка может негативно сказаться на здоровье.

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ЧТО ЖДЕТ ТЕХ, КТО ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СОЛИ
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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