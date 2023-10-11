Психолог рассказала, к каким последствиям приводят вредные привычки

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Плохие привычки появляются очень быстро и надолго поселяются в нашей жизни, что со временем приводит к проблемам и ухудшению качества жизни в целом, рассказывает читателям Pravda.Ru клинический психолог, автор методики и научных статей по снижению тревожности у юных спортсменов Людмила Горлова.

Фото: https://www.dstv.com/mzansimagic/en-za/news/dangerous-diets-before-your-wedding

"Кроме "банальных" курить, пить и объедаться, существуют другие вредные привычки. Например, негативное отношение к себе и самобичевание приводит к завышенным требованиям к себе и неверному распределению ресурсов. Многие называют плохой привычкой лень, но истинно ленивый человек очень бережно относится к своим ресурсам и делает свою работу с первого раза хорошо, чтобы не переделывать. А вот с прокрастинацией другой разговор — это невротическое проявление "невроз ожидания", и тут мы говорим про внутриличностный конфликт и его решаем", — отмечает эксперт.

Опасными вредными привычками являются нарушение ночного сна и режима работы и отдыха, а также вопросы с питанием. Это все влияет на физиологию человека и может привести к заболеваниям, а не только к потере энергии, резюмирует эксперт.

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