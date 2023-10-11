Секс-коуч Тейлор заявила, что большинство женщин лучше спят после секса

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Секс-коуч Кейт Тейлор прокомментировала исследование американской клиники Atrium, подчеркивая, что 59 процентов женщин заметили улучшение качества своего сна после полового акта. Ее мнение было представлено в The Sun.

Фото: Openverse

По мнению Тейлор, секс может стать не только увлекательной, но и сплочающий пару альтернативой снотворным.

"В процессе секса организм вырабатывает гормоны пролактин и окситоцин, которые, аналогично снотворным, способствуют расслаблению", — пояснила специалист влияние близости на качество и продолжительность сна.

Тейлор также предложила выбирать определенные позы для достижения максимального расслабления.

"Для более спокойного секса выбирайте позы, способствующие близкому контакту и объятиям, такие как миссионерская, в отличие, например, от позы "на четвереньках", поскольку контакт кожи к коже способствует выработке окситоцина", — заключила Тейлор.

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