Секс-коуч Кейт Тейлор прокомментировала исследование американской клиники Atrium, подчеркивая, что 59 процентов женщин заметили улучшение качества своего сна после полового акта. Ее мнение было представлено в The Sun.
По мнению Тейлор, секс может стать не только увлекательной, но и сплочающий пару альтернативой снотворным.
"В процессе секса организм вырабатывает гормоны пролактин и окситоцин, которые, аналогично снотворным, способствуют расслаблению", — пояснила специалист влияние близости на качество и продолжительность сна.
Тейлор также предложила выбирать определенные позы для достижения максимального расслабления.
"Для более спокойного секса выбирайте позы, способствующие близкому контакту и объятиям, такие как миссионерская, в отличие, например, от позы "на четвереньках", поскольку контакт кожи к коже способствует выработке окситоцина", — заключила Тейлор.
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