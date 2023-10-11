Советы врача Гинзбурга: что мужчинам стоит и не стоит есть для здоровья

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург поделился своими рекомендациями о вредных и полезных продуктах для мужского здоровья в своем видеоблоге на платформе "Яндекс. Дзен".

Фото: openverse

В своих советах специалист подчеркнул важность включения в рацион большего количества свежих овощей, фруктов и зелени для поддержания здоровья мужчин.

Михаил Гинзбург также подчеркнул, что у мужчин наблюдается более сильное стремление к употреблению соли по сравнению с женщинами. Он также предупредил о негативных последствиях избытка соли для физического и психоэмоционального здоровья.

Врач также рекомендовал избегать продуктов, содержащих "плохие" жиры, таких как чипсы, сосиски и колбасы, во избежание негативного воздействия на организм.

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