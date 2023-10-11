Врач-диетолог Мухина: артишок и чеснок являются натуральными помощниками в восстановлении печени

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказывает о положительном воздействии артишока и чеснока на печень. Артишок способствует улучшению работы печени, защищает ее и помогает выводить токсины, мочевину и соли тяжелых металлов. Этот продукт может быть особенно полезен при холецистите, хроническом гепатите, почечной недостаточности, атеросклерозе и ожирении.
Чеснок, в свою очередь, способствует восстановлению клеточной структуры гепатоцитов и содержит аминокислоты, способствующие правильной работе клеток печени.
Он также улучшает кровоснабжение этого органа и разжижает кровь, что способствует более эффективному кровотоку. Однако чеснок следует употреблять в умеренных количествах.
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