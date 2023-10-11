Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Омоложение тела: Как биологи нашли ключ к увеличению эффективности процедур перепрограммирования стволовых клеток
Мухина: артишок и чеснок являются натуральными помощниками в восстановлении печени
Эксперт Никифорова дает советы, как правильно использовать секс-игрушки
Врач Тяжельников: неправильное употребление обезболивающих может привести к зависимости
Автокраж стало больше: злоумышленники используют высокие технологии
Количество московских квартир ценой от 1 миллиона рублей за метр выросло
Учёные нашли факторы, которые повышают шансы людей достичь 100-летнего возраста
На Детской сцене Театра сатиры в октябре покажут "Дюймовочку"
Разработан новый метод 3D-печати, который может помочь в лечении травм головного мозга

Врач Зубова: нельзя застудить почки, посидев на холодной лавочке

2:00
Здоровье

Большинство типичных болезней почек сопровождаются хорошо известными симптомами, такими как боли в пояснице, отеки, и изменения цвета мочи. Однако редкие симптомы могут включать изменение аппетита, скачки артериального давления, зуд в области половых органов и даже хроническую усталость. Эти нетипичные признаки могут свидетельствовать о развитии воспалительных заболеваний почек, таких как цистит, пиелонефрит и гломерулонефрит. Врачи подчеркивают важность своевременного обращения за медицинской помощью и консультации со специалистом, чтобы предотвратить осложнения и обеспечить правильное лечение.

Врач Зубова: нельзя застудить почки, посидев на холодной лавочке
Фото: openverse

Нина Зубова, врач и эксперт Лаборатории "Гемотест", отметила в беседе с Газета.Ру, что редкие симптомы обычно сопровождают типичные клинические проявления болезней почек. Она также предупредила о необходимости различать боли в пояснице, вызванные проблемами с позвоночником или мышцами, и боли, связанные с почками, которые могут сопровождаться отеками и другими признаками воспаления.

При этом врач констатировала: заболеть, просто посидев на холодной лавочке или промокнув под холодным осенним дождем, нельзя. Механизм тут намного сложнее. Развитие таких заболеваний чаще всего связано с наличием инфекций в организме и охлаждением. Она отметила, что при переохлаждении иммунитет снижается, что создает благоприятные условия для развития инфекций мочеполовой системы. Некоторые факторы, такие как вредные привычки, неправильное питание, бесконтрольный прием лекарств, стресс и недостаток витаминов, также могут увеличить риск заболевания почек.

Специалисты подчеркивают важность поддержания общего здоровья и ведения здорового образа жизни, чтобы уменьшить риск развития болезней почек и своевременно выявить возможные проблемы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Можно ли застудить ПОЧКИ? Причина пиелонефрита, лечение.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Михайленко Анатолий
Ведущий специалист
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Специалист Братик Александр
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы
Популярное
Психотерапевт рассказала, почему не получается похудеть

Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.

Психотерапевт объяснила, почему не уходит жир на животе
ВС РФ после мощного удара по позициям ВСУ начали наступление на Авдеевку
Армия РФ начала наступление на Авдеевку после мощного удара всеми средствами поражения
Жуткие кадры расстрела военными ЦАХАЛ сдавшихся бойцов ХАМАС
Пушков оценил слова Милли о войне с РФ в случае её победы на Украине
Европа не справляется с нелегальной миграцией Михаил Плисюк "Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии Любовь Степушова Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев
Тело пропавшей 22-летней девушки нашли под Екатеринбургом
Обнаружена новая причина долголетия
Учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания
Учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания
Последние материалы
Врач Тяжельников: неправильное употребление обезболивающих может привести к зависимости
Автокраж стало больше: злоумышленники используют высокие технологии
Количество московских квартир ценой от 1 миллиона рублей за метр выросло
Учёные доказали существования шестого основного вкуса еды
Учёные нашли факторы, которые повышают шансы людей достичь 100-летнего возраста
На Детской сцене Театра сатиры в октябре покажут "Дюймовочку"
Гены вирусов могут превращать бактерии в супербактерии
Разработан новый метод 3D-печати, который может помочь в лечении травм головного мозга
Omoda демонстрирует электрический кроссовер для России
В МХТ им. Чехова состоялась премьера постановки "Маскарад с закрытыми глазами"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников