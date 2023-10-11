Врач Зубова: нельзя застудить почки, посидев на холодной лавочке

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство типичных болезней почек сопровождаются хорошо известными симптомами, такими как боли в пояснице, отеки, и изменения цвета мочи. Однако редкие симптомы могут включать изменение аппетита, скачки артериального давления, зуд в области половых органов и даже хроническую усталость. Эти нетипичные признаки могут свидетельствовать о развитии воспалительных заболеваний почек, таких как цистит, пиелонефрит и гломерулонефрит. Врачи подчеркивают важность своевременного обращения за медицинской помощью и консультации со специалистом, чтобы предотвратить осложнения и обеспечить правильное лечение.

Фото: openverse

Нина Зубова, врач и эксперт Лаборатории "Гемотест", отметила в беседе с Газета.Ру, что редкие симптомы обычно сопровождают типичные клинические проявления болезней почек. Она также предупредила о необходимости различать боли в пояснице, вызванные проблемами с позвоночником или мышцами, и боли, связанные с почками, которые могут сопровождаться отеками и другими признаками воспаления.

При этом врач констатировала: заболеть, просто посидев на холодной лавочке или промокнув под холодным осенним дождем, нельзя. Механизм тут намного сложнее. Развитие таких заболеваний чаще всего связано с наличием инфекций в организме и охлаждением. Она отметила, что при переохлаждении иммунитет снижается, что создает благоприятные условия для развития инфекций мочеполовой системы. Некоторые факторы, такие как вредные привычки, неправильное питание, бесконтрольный прием лекарств, стресс и недостаток витаминов, также могут увеличить риск заболевания почек.

Специалисты подчеркивают важность поддержания общего здоровья и ведения здорового образа жизни, чтобы уменьшить риск развития болезней почек и своевременно выявить возможные проблемы.

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