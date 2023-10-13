Учёные обнаружили защитный механизм белка с большими перспективами для лечения рака

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Английские учёные обнаружили "защитный механизм" белка, который атакует микробы в инфицированных клетках. Это открытие открывает новые перспективы для лечения инфекций, таких как токсоплазмоз, хламидиоз, туберкулёз и даже рак.

Фото: openverse

Исследование, проведенное Бирмингемским университетом выявило механизм, который регулирует действие белка GBP1. Этот белок активируется во время воспаления и способен атаковать мембраны внутри клеток, разрушая их.

Исследование также показало, что белок GBP1 контролируется через процесс фосфорилирования, в котором фосфатная группа добавляется к белку при помощи ферментов, называемых протеинкиназами. Одной из таких киназ является PIM1, который также активируется во время воспаления. Фосфорилированный GBP1 связывается с каркасным белком, защищающим неинфицированные клетки от непроизвольной атаки мембран.

Этот новый механизм позволяет белку GBP1 атаковать только клетки, подвергающиеся воздействию патогенов, создавая эффективную систему защиты, чувствительную к инфекции внутри клеток. Это открытие было сделано Дэниелом Фишем, который в течение последних шести лет работал над этим проектом.

"Этот проект был удивительным и многолетним усилием, в котором участвовали исследовательские группы со всего мира. Мы смогли достичь этого благодаря сотрудничеству с коллегами и друзьями из различных институтов", — отметил Фиш.

Доктор Ева Фрикель, старший научный сотрудник Wellcome Trust в Университете Бирмингема, руководившая исследованием, подчеркнула важность этого открытия.

"Это открытие важно по нескольким причинам. Во-первых, оно демонстрирует, что такие защитные механизмы существуют как у растений, так и у млекопитающих. Это подобно системе "замок и ключ". GBP1 хочет атаковать клеточные мембраны, но PIM1 служит ключом, который удерживает его. Во-вторых, это открытие имеет потенциальные терапевтические применения. Мы теперь понимаем, как контролируется белок GBP1, и можем исследовать способы включения и выключения его функции для борьбы с патогенами", — сообщила она.

Исследователи начали с изучения паразита Toxoplasma gondii, который часто встречается у кошек. Они обнаружили, что токсоплазма блокирует воспалительные сигналы внутри клеток, что приводит к высвобождению белка GBP1 для атаки паразита. Блокирование PIM1 также позволяет атаковать инфицированные клетки.

Исследователи утверждают, что этот механизм может применяться и к другим патогенам, таким как хламидии, микобактерии туберкулеза и стафилококки, которые все более устойчивы к антибиотикам. Это открывает возможность для новых методов лечения данных инфекций. Кроме того, исследователи видят потенциал использования этого механизма для уничтожения раковых клеток, так как PIM1 и GBP1 также играют важную роль в раковых процессах.

Это открытие может иметь большие перспективы для лечения инфекций и рака, предоставляя новые возможности для борьбы с этими заболеваниями.

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