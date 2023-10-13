Медицина будущего: искусственные формы жизни

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Создание искусственной жизни - это тема, которая активно обсуждается и в научных исследованиях, и в популярной литературе. Она вызывает разнообразные образы в нашем воображении, начиная от злобных ползучих слизней до милых дизайнерских питомцев. Вместе с этим возникает важный вопрос: какую роль искусственная жизнь должна играть на Земле, где все виды жизни созданы природой и имеют свои места и функции?

Фото: openverse

Доцент Чэнгуан Лу и профессор Ханбин Мао проводят исследования в области гибридных наноструктур пептид-ДНК, которые могут быть ключом к созданию искусственных форм жизни. Они опубликовали обзор своих исследований в журнале Cell Reports Physical Science. Эта область, известная как "гибридные наноструктуры пептид-ДНК", только начинает развиваться и существует менее десяти лет.

Главной целью Лу является разработка вирусных вакцин и искусственных форм жизни, которые можно использовать для диагностики и лечения болезней. Он видит потенциал в создании искусственных форм жизни, которые могли бы быть "естественными врагами" для болезнетворных вирусов, которые не имеют естественных противников. Эти искусственные формы жизни также могут действовать как вакцины и нанороботы, доставляя лекарства или диагностические компоненты в организм пациента.

"Искусственные вирусные вакцины могут стать реальностью в течение следующих 10 лет, и искусственные клетки, составленные из множества контролируемых элементов, также находятся в перспективе. Все это открывает потенциал для создания новых форм жизни и технологий, которые могут революционизировать медицину и борьбу с болезнями", — считает Чэнгуан Лу.

Исследователи в разных странах также работают над соединением ДНК и пептидов, чтобы создать более сложные биологические структуры и формы жизни. Эти усилия могут привести к улучшению методов диагностики и лечения, а также к разработке новых методов борьбы с различными заболеваниями.

Исследования в области гибридных наноструктур пептид-ДНК открывают потенциал для создания новых технологий и форм жизни, которые могут иметь значительное влияние на медицину и биологию в будущем.

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