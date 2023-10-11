Учёные нашли факторы, которые повышают шансы людей достичь 100-летнего возраста

4:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгожители, которых раньше считали редкостью, теперь стали обыденным явлением. Фактически, они представляют собой наиболее быстрорастущую группу населения в мире, и их численность примерно удваивается каждые десять лет с начала 1970-х годов.

Фото: openverse

Интерес к продолжительности жизни и секретам долголетия существует на протяжении многих веков. Уже более 2300 лет назад Платон и Аристотель обсуждали и писали о процессе старения.

Однако поиск ответов на вопросы о долгой и здоровой жизни остается сложной задачей, включая анализ сложного взаимодействия между генетической предрасположенностью и образом жизни человека на протяжении всей его жизни. Недавнее исследование, опубликованное в журнале GeroScience, выявило некоторые общие биомаркеры, такие как уровни холестерина и глюкозы, которые присутствуют у людей, достигших возраста старше 90 лет.

Девяностолетние и столетние люди давно привлекали внимание ученых, так как они могут помочь понять секреты долголетия и здоровья в старших возрастах. Ранее исследования, как правило, были маломасштабными и часто сосредотачивались на определенных группах, игнорируя, например, долгожителей, проживающих в домах престарелых.

Это исследование, являющееся наиболее масштабным на сегодняшний день, сравнивает биомаркеры здоровья, измеренные на протяжении всей жизни у долгоживущих людей и их сверстников с более короткой продолжительностью жизни.

Ученые проанализировали данные 44 000 шведских граждан в возрасте от 64 до 99 лет, собранные в рамках когорты Amoris, и отслеживали их состояние в течение 35 лет. Из этих участников лишь 2,7% дожили до 100 лет, и в основном это были женщины.

Исследование включало двенадцать биомаркеров крови, связанных с воспалением, обменом веществ, функцией печени и почек, а также с питанием и анемией. Все эти биомаркеры имели связь с процессом старения или смертью в предыдущих исследованиях.

Наиболее важными биомаркерами, связанными с вероятностью достижения 100 лет, оказались уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты, которые начали снижаться с 60-летнего возраста. Несмотря на то что медианные значения большинства биомаркеров не сильно различались между долгожителями и другими людьми, долгожители редко имели экстремально высокие или низкие значения. Например, очень малое количество долгожителей имело уровень глюкозы выше 6,5 или уровень креатинина выше 125 в молодом возрасте.

Некоторые биомаркеры находились за пределами нормы, установленной для более молодой и более здоровой популяции, что может быть связано с их уникальным статусом долгожителей.

Изучая связь между биомаркерами и вероятностью достижения 100 лет, исследователи обнаружили, что все, кроме двух (альбумина и алат), имели значимую связь с продолжительностью жизни, даже после учета возраста, пола и заболеваний.

Люди с более низкими уровнями холестерина и железа обычно имели меньшие шансы дожить до 100 лет, в то время как у тех, у кого уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и маркеров функции печени были выше, шансы на долголетие также снижались.

Несмотря на то что различия в биомаркерах были незначительными с абсолютной точки зрения, они указывают на возможную связь между метаболическим здоровьем, питанием и долголетием.

Исследование не может предоставить окончательных ответов о том, какие факторы образа жизни или генетика лежат в основе этих биомаркеров, но вероятно, важную роль играют питание и потребление алкоголя. Следить за состоянием почек, печени, уровнем глюкозы и мочевой кислоты с возрастом, возможно, будет полезным. Но, возможно, роль случая тоже не стоит недооценивать, так как различия в биомаркерах могут наблюдаться задолго до конца жизни, что указывает на значимость как генетики, так и образа жизни.

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