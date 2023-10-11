Диетолог Мансурова: эти продукты спасут от стресса без ущерба для фигуры

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала о методах борьбы со стрессом, которые не навредят фигуре.

Фото: openverse

Долготерпящий стресс увеличивает уровень кортизола, и в таких ситуациях организм часто стремится утолить голод углеводами, а не белками и полезными жирами. Это связано с тем, что пища способствует выработке гормона удовольствия, серотонина, который помогает смягчить симптомы стресса и депрессии.

Диетолог рекомендует употребление морской рыбы, ягод, орехов и зелени. Иногда можно порадовать себя нежирным творогом, кефиром и свежими овощами. Однако стоит следить за размером порций и не употреблять более 200 грамм, иначе переедание может вызвать нежелательные последствия.

Чтобы снять стресс, лучше не употреблять сухофрукты и фрукты, за исключением апельсинов и грейпфрутов, содержащих витамин C, так как они сладкие и могут вызвать желание есть еще больше.

Как перекус, можно выбирать бутерброд с индейкой, лососем или куриной грудкой на цельнозерновом хлебе или хлебцах. Если эти рекомендации не приносят ощутимого результата, то лучше обратиться к врачу, сообщает aif.ru.

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Чем опасны сухофрукты?