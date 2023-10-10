Здоровье сердца после 50 лет поможет сохранить регулярная физическая нагрузка

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы сердце после 50 лет оставалось здоровым, очень важно активно двигаться, причём делать это нужно регулярно. Об этом напомнила врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт отметила, что физическая нагрузка может быть любой, главное, давать её себе нужно по возможности каждый день.

"Это могут быть аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде, в течение 30-60 минут в день, не менее 5 дней в неделю. Главное больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни. Не стоит забывать и про прогулки на свежем воздухе", — сказала Фомичева, которую цитирует Газета.Ru.

Не менее важно не забывать о правильном питании. Для сердца оптимальной является средиземноморская диета с преобладанием растительной пищи, рыбы жирных сортов. А вот простых углеводов и соли нужно стараться потреблять как можно меньше, заявила врач.

Фомичева добавила, что для пожилых людей важно чередовать труд и отдых, минимизировать стресс, спать не менее 7 часов в сутки и проходить регулярные медицинские обследования.

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2 ПРОСТЫХ упражнения ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ сердца после 50 лет, которые я рекомендую делать каждый день!