Гастроэнтеролог назвала стресс одной из причин появления изжоги

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс, возникающий на фоне постоянного недосыпа, изматывающей работы и семейных неурядиц способствует появлению изжоги. Именно поэтому тех, кто жалуется на изжогу, должен смотреть также психотерапевт, а иногда и психиатр. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог "ИНВИТРО" Милана Халиль.

Фото: wikimedia.org

Также причинами изжоги могут стать неправильное питание, лишний вес, курение, злоупотребление алкоголем, тяжёлые физические нагрузки, пишет Газета.Ru.

Что касается погрешностей в питании, изжога может возникать из-за употребления четырёх видов продуктов, сказала эксперт.

"Продукты питания стоит поделить на несколько групп, ведь механизм воздействия на функции желудка у них разный. В первую группу стоит отнести те, что вызывают повышение кислотности: цитрусовые, овощи и фрукты, кислые напитки (морс, сок прямого отжима)", — рассказала Халиль.

Во вторую группу входят жирные и жареные блюда. К третьей относятся те, которые раздражают слизистую желудка, например, слишком горячие продукты, сладости, кофе, крепкий чай, спиртные напитки. Четвёртая группа продуктов, из-за которых может возникнуть изжога, это способствующая газообразованию еда: фастфуд, жареные продукты, булки, капуста, бобовые, объяснила эксперт.

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Изжога и ГЭРБ | Причины возникновения изжоги