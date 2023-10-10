Стресс, возникающий на фоне постоянного недосыпа, изматывающей работы и семейных неурядиц способствует появлению изжоги. Именно поэтому тех, кто жалуется на изжогу, должен смотреть также психотерапевт, а иногда и психиатр. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог "ИНВИТРО" Милана Халиль.
Также причинами изжоги могут стать неправильное питание, лишний вес, курение, злоупотребление алкоголем, тяжёлые физические нагрузки, пишет Газета.Ru.
Что касается погрешностей в питании, изжога может возникать из-за употребления четырёх видов продуктов, сказала эксперт.
"Продукты питания стоит поделить на несколько групп, ведь механизм воздействия на функции желудка у них разный. В первую группу стоит отнести те, что вызывают повышение кислотности: цитрусовые, овощи и фрукты, кислые напитки (морс, сок прямого отжима)", — рассказала Халиль.
Во вторую группу входят жирные и жареные блюда. К третьей относятся те, которые раздражают слизистую желудка, например, слишком горячие продукты, сладости, кофе, крепкий чай, спиртные напитки. Четвёртая группа продуктов, из-за которых может возникнуть изжога, это способствующая газообразованию еда: фастфуд, жареные продукты, булки, капуста, бобовые, объяснила эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.