TJSR: занятие сексом улучшает когнитивные функции пожилых людей

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Участие в сексуальной активности и получение удовольствия от нее могут оказать значительное воздействие на психическое состояние в преклонном возрасте. Этот вывод был сделан американскими учеными из Хоп Колледжа и Университета Пердью, результаты исследования которых опубликованы в журнале The Journal of Sex Research (TJSR), сообщает Газета.Ru.

Фото: Openverse

Для изучения связи между сексуальностью и когнитивным здоровьем исследователи обратились к данным Национального проекта социальной жизни, здоровья и старения (NSHAP). Были проанализированы данные 1683 участников исследования в возрасте от 62 лет, которые состояли в браке или имели сексуального партнера в последние пять лет.

Три аспекта сексуальности были предметом изучения: частота занятия сексом, физическое удовольствие от секса и эмоциональное удовлетворение от сексуальных отношений.

Выяснилось, что регулярный секс хотя бы раз в неделю улучшал когнитивные функции у людей в возрасте от 75 до 90 лет по сравнению с теми, кто не вел активную сексуальную жизнь.

Для людей в возрасте от 62 до 74 лет качество сексуальных отношений и получаемое от них удовольствие были ключевыми факторами, влияющими на когнитивные функции. У тех, кто был удовлетворен своим интимным опытом, уровень мыслительных способностей был выше, чем у их неудовлетворенных сверстников.

Ученые не выявили значительных различий между мужчинами и женщинами в отношении частоты сексуальных контактов и их воздействия на когнитивные функции.

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