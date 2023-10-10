Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье сердца после 50 лет поможет сохранить регулярная физическая нагрузка
Массовое вымирание 260 млн лет назад вызвали вулканы
Гастроэнтеролог назвала стресс одной из причин появления изжоги
Армия обороны Израиля ударила по позициям “Хезболлы” в Ливане
Германия пообещала отправить Киеву десять танков Leopard 1A5 в ближайшее время
Президент Турции признался, что решение США отправить свой авианосец в Израиль вызывает у него вопросы
Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по восстановлению зерновой сделки
В Китае обнаружена руда, содержащая очень ценный редкоземельный элемент
Диетолог назвала овсянку самой полезной кашей

TJSR: занятие сексом улучшает когнитивные функции пожилых людей

1:48
Здоровье

Участие в сексуальной активности и получение удовольствия от нее могут оказать значительное воздействие на психическое состояние в преклонном возрасте. Этот вывод был сделан американскими учеными из Хоп Колледжа и Университета Пердью, результаты исследования которых опубликованы в журнале The Journal of Sex Research (TJSR), сообщает Газета.Ru.

TJSR: занятие сексом улучшает когнитивные функции пожилых людей
Фото: Openverse

Для изучения связи между сексуальностью и когнитивным здоровьем исследователи обратились к данным Национального проекта социальной жизни, здоровья и старения (NSHAP). Были проанализированы данные 1683 участников исследования в возрасте от 62 лет, которые состояли в браке или имели сексуального партнера в последние пять лет.

Три аспекта сексуальности были предметом изучения: частота занятия сексом, физическое удовольствие от секса и эмоциональное удовлетворение от сексуальных отношений.

Выяснилось, что регулярный секс хотя бы раз в неделю улучшал когнитивные функции у людей в возрасте от 75 до 90 лет по сравнению с теми, кто не вел активную сексуальную жизнь.

Для людей в возрасте от 62 до 74 лет качество сексуальных отношений и получаемое от них удовольствие были ключевыми факторами, влияющими на когнитивные функции. У тех, кто был удовлетворен своим интимным опытом, уровень мыслительных способностей был выше, чем у их неудовлетворенных сверстников.

Ученые не выявили значительных различий между мужчинами и женщинами в отношении частоты сексуальных контактов и их воздействия на когнитивные функции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра

Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Психотерапевт объяснила, почему не уходит жир на животе
Психотерапевт рассказала, почему не получается похудеть
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Британский физик заявил, что мы живем в симуляции
Европа не справляется с нелегальной миграцией Михаил Плисюк "Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии Любовь Степушова Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев
Нужно ли прогревать машину перед началом движения
Небензя признал, что ракета, ударившая по селу Гроза, была российской
Обжаренный фалафель оказался токсичным для яичек, предупреждают ученые
Обжаренный фалафель оказался токсичным для яичек, предупреждают ученые
Последние материалы
Здоровье сердца после 50 лет поможет сохранить регулярная физическая нагрузка
Массовое вымирание 260 млн лет назад вызвали вулканы
Гастроэнтеролог назвала стресс одной из причин появления изжоги
TJSR: занятие сексом улучшает когнитивные функции пожилых людей
Армия обороны Израиля ударила по позициям “Хезболлы” в Ливане
Германия пообещала отправить Киеву десять танков Leopard 1A5 в ближайшее время
Президент Турции признался, что решение США отправить свой авианосец в Израиль вызывает у него вопросы
Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по восстановлению зерновой сделки
В Китае обнаружена руда, содержащая очень ценный редкоземельный элемент
Диетолог назвала овсянку самой полезной кашей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников