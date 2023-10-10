Терапевт Хухрев заявил, что у храпящих людей выше риск инсульта и инфаркта

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Храп может повышать риск инсульта и инфаркта, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев Москве 24.

Фото: Openverse

Храп может являться симптомом синдрома обструктивного апноэ, при котором у людей во время сна происходят временные остановки дыхания длительностью от нескольких секунд до минуты.

"Если мы не дышим долгое время во сне, уровень кислорода у нас критически снижается. Мозг получает сигнал, что человек задыхается, и будит его", — пояснил эксперт.

При обструктивном апноэ увеличивается риск инфаркта и инсульта. Сон становится нерегулярным, человек не отдыхает полноценно, начинает набирать лишний вес, а также может возрастать давление и уровень сахара в крови, сообщает Москва 24.

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Инсульт и инфаркт - как снизить риск