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Терапевт Хухрев заявил, что у храпящих людей выше риск инсульта и инфаркта

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Здоровье

Храп может повышать риск инсульта и инфаркта, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев Москве 24.

Терапевт Хухрев заявил, что у храпящих людей выше риск инсульта и инфаркта
Фото: Openverse

Храп может являться симптомом синдрома обструктивного апноэ, при котором у людей во время сна происходят временные остановки дыхания длительностью от нескольких секунд до минуты.

"Если мы не дышим долгое время во сне, уровень кислорода у нас критически снижается. Мозг получает сигнал, что человек задыхается, и будит его", — пояснил эксперт.

При обструктивном апноэ увеличивается риск инфаркта и инсульта. Сон становится нерегулярным, человек не отдыхает полноценно, начинает набирать лишний вес, а также может возрастать давление и уровень сахара в крови, сообщает Москва 24.

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Инсульт и инфаркт - как снизить риск
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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