Храп может повышать риск инсульта и инфаркта, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев Москве 24.
Храп может являться симптомом синдрома обструктивного апноэ, при котором у людей во время сна происходят временные остановки дыхания длительностью от нескольких секунд до минуты.
"Если мы не дышим долгое время во сне, уровень кислорода у нас критически снижается. Мозг получает сигнал, что человек задыхается, и будит его", — пояснил эксперт.
При обструктивном апноэ увеличивается риск инфаркта и инсульта. Сон становится нерегулярным, человек не отдыхает полноценно, начинает набирать лишний вес, а также может возрастать давление и уровень сахара в крови, сообщает Москва 24.
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