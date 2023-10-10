Психолог Вафин раскрыл неожиданные целебные свойства улыбки

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Широкая улыбка — не только выражение эмоций, но и настоящее лечебное средство, способное помочь организму справиться с различными проблемами. Психолог Артур Вафин подчеркнул положительные стороны улыбки, поддерживаемые исследованиями медицинских психологов Эрнста Абеля и Майкла Крюгера, которые утверждают, что долгожители часто характеризуются продолжительной и искренней улыбкой.

Фото: Openverse

"Улыбка способна снимать стресс и депрессию, что, конечно, кажется очевидным, но не всегда легко осуществимо в ситуациях повышенной напряженности и эмоционального напряжения. Иногда нужно просто попробовать улыбнуться, словно посмеяться в лицо проблеме. Физическое проявление улыбки активирует те области в мозге, которые воздействуют на эмоциональное состояние. Это означает, что, принимая улыбку на лице, можно обмануть разум и погрузиться в ощущение счастья", — пояснил эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Эксперт также добавил, что улыбка способна укрепить иммунную систему и снизить кровяное давление. В момент улыбки улучшается иммунная функция, поскольку организм становится более расслабленным. Этот эффект достигается высвобождением определенных нейротрансмиттеров, гормонов в головном мозге, которые передают информацию от одного нейрона к другому.

"Удивительно, но исследования показывают, что улыбка стимулирует высвобождение эндорфинов, естественных обезболивающих, и серотонина. Таким образом, улыбка естественным образом снижает уровень болевых ощущений", — заключил Вафин.

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СИЛА УЛЫБКИ. Как улыбка исцеляет организм?