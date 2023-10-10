Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходаковский сравнил ситуцию в Израиле и на Украине: не добивал раненого врага
Российские военные осуществили прорыв украинской обороны у посёлка Бердичи под Авдеевкой
Участница "Дома-2" Юлия Салибекова попала в ДТП с детьми
Появилось видео, как солдаты ЦАХАЛ подорвались пытаясь снять флаг Палестины с забора
Диетолог Соломатина заявила, что шампиньоны помогают в борьбе с раком
Певица Ольга Бузова призналась, что в целях экономии ездит на машине, которой уже 8 лет
В октябре на российском авторынке значительно выросли цены на доступные автомобили
Арестович* опасается, что Украина превратится в Сектор Газа
У продюсера Константина Меладзе купили его дом на Рублёвке за 350 миллионов рублей

Психолог Вафин раскрыл неожиданные целебные свойства улыбки

1:43
Здоровье

Широкая улыбка — не только выражение эмоций, но и настоящее лечебное средство, способное помочь организму справиться с различными проблемами. Психолог Артур Вафин подчеркнул положительные стороны улыбки, поддерживаемые исследованиями медицинских психологов Эрнста Абеля и Майкла Крюгера, которые утверждают, что долгожители часто характеризуются продолжительной и искренней улыбкой.

Психолог Вафин раскрыл неожиданные целебные свойства улыбки
Фото: Openverse

"Улыбка способна снимать стресс и депрессию, что, конечно, кажется очевидным, но не всегда легко осуществимо в ситуациях повышенной напряженности и эмоционального напряжения. Иногда нужно просто попробовать улыбнуться, словно посмеяться в лицо проблеме. Физическое проявление улыбки активирует те области в мозге, которые воздействуют на эмоциональное состояние. Это означает, что, принимая улыбку на лице, можно обмануть разум и погрузиться в ощущение счастья", — пояснил эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Эксперт также добавил, что улыбка способна укрепить иммунную систему и снизить кровяное давление. В момент улыбки улучшается иммунная функция, поскольку организм становится более расслабленным. Этот эффект достигается высвобождением определенных нейротрансмиттеров, гормонов в головном мозге, которые передают информацию от одного нейрона к другому.

"Удивительно, но исследования показывают, что улыбка стимулирует высвобождение эндорфинов, естественных обезболивающих, и серотонина. Таким образом, улыбка естественным образом снижает уровень болевых ощущений", — заключил Вафин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

СИЛА УЛЫБКИ. Как улыбка исцеляет организм?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Популярное
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра

Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Обжаренный фалафель оказался токсичным для яичек, предупреждают ученые
Небензя признал, что ракета, ударившая по селу Гроза, была российской
"Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии Любовь Степушова Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова Михаил Плисюк
Британский физик заявил, что мы живем в симуляции
Нужно ли прогревать машину перед началом движения
Выбор бюджетного автомобиля: 5 оптимальных вариантов до 800 000 рублей
Выбор бюджетного автомобиля: 5 оптимальных вариантов до 800 000 рублей
Последние материалы
Появилось видео, как солдаты ЦАХАЛ подорвались пытаясь снять флаг Палестины с забора
Диетолог Соломатина заявила, что шампиньоны помогают в борьбе с раком
"Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии
Певица Ольга Бузова призналась, что в целях экономии ездит на машине, которой уже 8 лет
В октябре на российском авторынке значительно выросли цены на доступные автомобили
Арестович* опасается, что Украина превратится в Сектор Газа
У продюсера Константина Меладзе купили его дом на Рублёвке за 350 миллионов рублей
Сексолог Миллер указала на продукты, которые помогут вернуть потенцию
В сенате США заявили, что всё, предназначенное ВСУ, надо срочно перенаправить Израилю
Блогер Артемий Лебедев получил должность директора по дизайну соцсети "Вконтакте"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников