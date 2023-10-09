JIR: в Израиле открыт новый способ улучшения эрекции

Группа исследователей из Израиля пришла к выводу, что применение радиоволн низкой интенсивности может быть эффективным методом лечения эректильной дисфункции.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В статье для "Journal of Impotence Research" отмечается, что ученые провели курс из 12 сеансов с применением радиоволн для 32 мужчин-добровольцев в возрасте от 41 до 78 лет.

Результаты показали, что 14 добровольцев сообщили об нормализации своей эректильной функции.

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