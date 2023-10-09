Эксперт рассказала, что нельзя есть на завтрак

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если на завтрак вы едите достаточное количество белков и жиров, то вам меньше захочется есть в течение дня, уверяет фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева читателей Pravda.Ru.

Фото: freepik.com/@user18526052

"Многие не завтракают дома. Пьют кофе по дороге на работу, потом устраивают какой-то перекус (сладкая булочка, шоколад). Всё это — простые углеводы, которые быстро насыщают и также быстро заставляют проголодаться и съесть недостающие калории в обеденное или вечернее время. Если не есть по утрам, то это также плохо сказывается на желудке. Могут появиться рези и дискомфорт. Не делайте так", — советует эксперт.

После пробуждения выпейте стакан теплой воды. Не спешите, делайте это маленькими глотками. Вода запустит обменные процессы и поможет завтраку лучше усвоиться. Выполните лёгкую зарядку или гимнастику. И только потом, спустя 20-30 минут, приступайте к завтраку. Если вы утром привыкли делать силовую тренировку, то завтракать надо обязательно. Иначе не будет энергии на тренировку. А в худшем случае:

головокружение,

плохое самочувствие,

часто потеря сознания.

"Приготовьте на завтрак сырники, тост с авокадо и сыром или рыбой слабой соли или омлет. Добавьте небольшую порцию смузи или ягод — так завтрак станет ещё более полезным, сбалансированным и питательным. А вот завтракать сладостями, свежевыжатым соком плохая идея. Сахар — простые углеводы. Чтобы эту глюкозу утилизировать, происходит выброс инсулина. Глюкоза откладывается в жир при чрезмерном употреблении. После чего инсулин резко падает, и вам обязательно скоро захочется есть", — отмечает Ольга Дерендеева.

Итак, подведём итог — на завтрак лучше выбрать сложные углеводы и белок. И если утром готовить нет времени, лучше позаботиться о нём заранее и приготовить его с вечера.

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