Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессор спрогнозировала рост зарплат женщин-сотрудников с квалификацией
Al Bawaba: телефоны Huawei стали причиной позднего реагирования на атаку ХАМАСа
В Греции почти половина работников может уйти из гостиничного бизнеса
ХАМАС угрожает казнить заложников, если Израиль будет атаковать жилые дома
США угрожают России жёсткими мерами из-за несоблюдения ею потолка цен на нефть
Туристы обнаружили новый вид мошенничества на сайте Booking.com
Канцлер ФРГ заявил президенту США Байдену, что он не хочет прямо приглашать Украину в НАТО
Бывшая дочерняя компания Volkswagen выпустит в продажу премиальные электрокары
Постпред РФ при ООН пообещал уничтожить на Украине зернохранилища с оружием

Фитнес-тренер рассказала, как предотвратить обвисание кожи

1:36
Здоровье

Улучшить состояние кожи и приостановить её обвисание помогает МФР-ролл. После такого массажа кожа становится упругой, так как улучшается кровоснабжение тканей. Такую процедуру можно выполнять самостоятельно дома по 10-15 мин на проблемные зоны, отмечает фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева.

Фитнес-тренер рассказала, как предотвратить обвисание кожи
Фото: https://static.tildacdn.com/

Также раскатывание стоп теннисным или массажным мячиком — отличный способ улучшить состояние кожи ног. Такой массаж размягчает и усиливает кровоснабжение в этой области, что делает кожу гладкой. Кожа не сохнет, уходят натоптыши, уверяет эксперт.

"Конечно, любые тренировки влияют на улучшение кожи, так как вырабатывается коллаген. Именно он отвечает за упругость кожи — регулярные занятия, зарядки стимулируют кровообращение, улучшая питание тканей организма. Кожа выглядит более молодой и здоровой.

Любовь к себе, это не только тренировки, но и уходовые процедуры, правильное питание, которое необходимо для поддержания хорошего качества кожи", — рассказывает эксперт.

После тренировки обязательно сходите в душ и сделайте легкий массаж с увлажняющим кремом, рекомендует фитнес-тренер. Наносите крем для тела от периферии к центру. Например:

  • ноги от стоп к паховым линиям и ягодицам;
  • руки — от пальцев к плечу.

Заодно это будет как один из вариантов работы с лимфой — полезно тем, кто хочет избавиться от отеков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Популярное
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия

Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.

ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Звёзды из сериала "Ералаш" трагически погибли в начале карьеры
Стали известны причины раннего ухода из жизни юных звезд тележурнала "Ералаш"
Палестина, опираясь на Иран, получила шанс на независимость и территории
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра
Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова Михаил Плисюк Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин
Большая израильская война — это катастрофа для киевского режима
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Последние материалы
В Греции почти половина работников может уйти из гостиничного бизнеса
Фитнес-тренер рассказала, как предотвратить обвисание кожи
ХАМАС угрожает казнить заложников, если Израиль будет атаковать жилые дома
Небензя расставил акценты в отношении удара ВСК РФ по селу Гроза
США угрожают России жёсткими мерами из-за несоблюдения ею потолка цен на нефть
Туристы обнаружили новый вид мошенничества на сайте Booking.com
Канцлер ФРГ заявил президенту США Байдену, что он не хочет прямо приглашать Украину в НАТО
Бывшая дочерняя компания Volkswagen выпустит в продажу премиальные электрокары
Постпред РФ при ООН пообещал уничтожить на Украине зернохранилища с оружием
Норвежская авиакомпания Norwegian Air приостановила рейсы в Тель-Авив и обратно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников