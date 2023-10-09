Улучшить состояние кожи и приостановить её обвисание помогает МФР-ролл. После такого массажа кожа становится упругой, так как улучшается кровоснабжение тканей. Такую процедуру можно выполнять самостоятельно дома по 10-15 мин на проблемные зоны, отмечает фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева.
Также раскатывание стоп теннисным или массажным мячиком — отличный способ улучшить состояние кожи ног. Такой массаж размягчает и усиливает кровоснабжение в этой области, что делает кожу гладкой. Кожа не сохнет, уходят натоптыши, уверяет эксперт.
"Конечно, любые тренировки влияют на улучшение кожи, так как вырабатывается коллаген. Именно он отвечает за упругость кожи — регулярные занятия, зарядки стимулируют кровообращение, улучшая питание тканей организма. Кожа выглядит более молодой и здоровой.
Любовь к себе, это не только тренировки, но и уходовые процедуры, правильное питание, которое необходимо для поддержания хорошего качества кожи", — рассказывает эксперт.
После тренировки обязательно сходите в душ и сделайте легкий массаж с увлажняющим кремом, рекомендует фитнес-тренер. Наносите крем для тела от периферии к центру. Например:
Заодно это будет как один из вариантов работы с лимфой — полезно тем, кто хочет избавиться от отеков.
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