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Невролог напомнила, о каких проблемах может говорить дёргающийся глаз

2:52
Здоровье

Когда внезапно начинает дёргаться глаз, контролировать его не получается — мышцы живут своей жизнью и приносят немало дискомфорта. Издание "Вести Подмосковья" узнало у врача-эксперта лаборатории "Гемотест", невролога Екатерины Демьяновской, на какие проблемы со здоровьем может указывать подобный симптом.

Невролог напомнила, о каких проблемах может говорить дёргающийся глаз
Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

"Тики возникают из-за того, что мозг передает мышцам неправильные сигналы. Это обычно происходит, когда нервная система временно нарушена: из-за стресса, нарушений сна, применения нейролептиков, антиконвульсантов, употребления кофеина, алкогольных напитков и психостимуляторов. Также могут быть более серьезные причины, такие как патологии лицевого нерва, дегенеративные заболевания центральной нервной системы, нейроинфекции, травмы и опухоли головного мозга", — пояснила специалист.

По мнению невролога Демьяновской, доброкачественная лицевая миокимия отличается от других тиков тем, что в большинстве случаев она не прогрессирует с появлением других неврологических симптомов. Она может возникнуть как у здоровых людей, так и у тех, у кого есть сопутствующие заболевания, такие как синдром беспокойных ног, лицевой гемиспазм, дистония, паркинсонизм и т. д.

"Доброкачественная лицевая миокимия иногда появляется даже в детстве, в том числе у детей до 6 лет. Если она продолжается долгое время, то в 1% случаев остается и во взрослом возрасте", — отметила собеседница издания "Вести Подмосковья".

Попытки контролировать дергающийся глаз в большинстве случаев не приводят к положительным результатам. Екатерина Демьяновская подчеркнула, что фокусировка на симптомах только ухудшает состояние пациента, увеличивает тревожность, что может спровоцировать усиление тикообразных движений. Иными словами, это замкнутый круг. Выход из него может помочь найти врач-невролог, а при необходимости также потребуется посещение психотерапевта, офтальмолога или отоларинголога.

"Для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования, такие как энцефалография, электронейромиография, МРТ или КТ головного мозга. В некоторых случаях врач может направить на общие и биохимические анализы крови. Если пациент принимает "подозреваемые" лекарственные препараты, специалист может рекомендовать проверить их концентрацию в крови, так как при некоторых нарушениях метаболизма действующее вещество даже в терапевтических дозах может присутствовать в избыточных количествах и вызывать нежелательные эффекты", — подытожила невролог лаборатории "Гемотест".

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Почему дергается глаз: взгляд невролога
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
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