Заместитель мэра Москвы по соцвопросам Анастасия Ракова рассказала, какие изменения ждут систему столичной медицины в ближайшие 5-7 лет.
По её словам, стратегические направления для модернизации сферы здравоохранения уже намечены. Она добавила, что прежде всего власти Москвы сконцентрировались на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную работу докторов.
"Мы стремимся, чтобы искусственный интеллект стал верным помощником врача при прогнозировании заболеваний, постановке диагнозов и дальнейшем лечении", — сказала Ракова в интервью сайту aif.ru.
Кроме того, вице-мэр подчеркнула: запланировано внедрение таргетного персонализированного лечения с применением комплекса современных технологий и лекарственных препаратов. Она также отметила, что пациенты столичных медучреждений через 5-7 лет смогут рассчитывать на индивидуальное сопровождение и проактивное наблюдение.
Как пояснила Ракова, в ближайшие годы будут созданы крупные высокотехнологичные медицинские хабы и современная сберегающая инфраструктура амбулаторного звена.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.