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Вице-мэр Москвы Ракова: ИИ должен стать помощником врача при постановке диагнозов

1:13
Здоровье

Заместитель мэра Москвы по соцвопросам Анастасия Ракова рассказала, какие изменения ждут систему столичной медицины в ближайшие 5-7 лет.

Вице-мэр Москвы Ракова: ИИ должен стать помощником врача при постановке диагнозов
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

По её словам, стратегические направления для модернизации сферы здравоохранения уже намечены. Она добавила, что прежде всего власти Москвы сконцентрировались на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную работу докторов.

"Мы стремимся, чтобы искусственный интеллект стал верным помощником врача при прогнозировании заболеваний, постановке диагнозов и дальнейшем лечении", — сказала Ракова в интервью сайту aif.ru.

Кроме того, вице-мэр подчеркнула: запланировано внедрение таргетного персонализированного лечения с применением комплекса современных технологий и лекарственных препаратов. Она также отметила, что пациенты столичных медучреждений через 5-7 лет смогут рассчитывать на индивидуальное сопровождение и проактивное наблюдение.

Как пояснила Ракова, в ближайшие годы будут созданы крупные высокотехнологичные медицинские хабы и современная сберегающая инфраструктура амбулаторного звена.

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Заммера Москвы Анастасия Ракова посетила крупнейший перинатальный центр РФ на базе ГКБ № 67
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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