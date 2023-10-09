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Уролог Сурков: пиво может помочь при камнях в мочеточниках

1:14
Здоровье

Употребление пива может заменить стент при случаях образования камней в мочеточниках. Об этом рассказал уролог Павел Сурков в интервью изданию «Говорит Москва».

Уролог Сурков: пиво может помочь при камнях в мочеточниках
Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт пояснил, что многие пациенты не желают применять стент через половой орган из-за связанных с этим постоянных рисков.

"Давайте представим такую ситуацию: мужчина обратился, у него образовался маленький камушек (3 мм) в мочеточнике, и он испытывает почечные колики. Камень застрял в нижней трети мочеточника и не двигается. Иногда приходится давать такие рекомендации: вернитесь домой, выпейте пива, примите обезболивающее, примите горячую ванну и вперёд", — подчеркнул врач.

Сурков также поделился информацией, что жёны пациентов часто возмущаются такими методами лечения, поэтому в сезон арбузов можно заменить пиво на ягоды.

Важно отметить, что при появлении симптомов образования камней во внутренних органах самолечение не рекомендуется. Важно сразу же обратиться к врачу, поскольку пиво не является универсальным средством лечения во всех случаях.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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