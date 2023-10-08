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Потребление винограда улучшает здоровье глаз у пожилых людей

1:13
Здоровье

Исследователи из Национального университета Сингапура пришли к выводу, что виноград способствует улучшению состояния зрения у пожилых людей, снижая риск возникновения возрастных проблем с глазами, сообщает EurekAlert.

Потребление винограда улучшает здоровье глаз у пожилых людей
Фото: Wikipedia

Ученые предупреждают о том, что с возрастом риск развития глазных заболеваний увеличивается. Это может включать в себя проблемы с кровеносными сосудами и нарушения функций клеток. Исследователи из Сингапура полагают, что виноград, благодаря содержанию антиоксидантов, может оказать положительное воздействие на здоровье глаз.

Для подтверждения этой гипотезы, проведен эксперимент с участием 34 пожилых добровольцев. Одиннадцать из них употребляли ежедневно 46 г сублимированного виноградного порошка, в то время как другая группа принимала плацебо. Через 16 недель эксперимента, у первой группы людей заметно улучшилась острота зрения, и уровень антиоксидантов в их крови возрос.

Ученые считают, что для профилактики возрастных глазных заболеваний следует включать в свой рацион по полторы чашки винограда ежедневно.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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