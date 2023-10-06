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Раскрыт метод снижения веса при помощи простых прогулок

1:58
Здоровье

Регулярная активная ходьба оказывает благотворное воздействие на состояние сердца и снижает риск развития второго типа сахарного диабета, сообщила врач и заведующая кафедрой функциональной медицины в Центрах лечения рака Стейси Стивенсон. В интервью изданию "Eat This, Not That!" она подчеркнула, что обычные прогулки — отличный способ поддерживать вес в норме и предотвращать определенные заболевания.

Раскрыт метод снижения веса при помощи простых прогулок
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По словам врача, ходьба является идеальным видом физической активности для улучшения работы сердечно-сосудистой системы и, в сочетании с правильным питанием, способствует постепенному снижению веса.

Стивенсон подчеркнула, что регулярная ходьба способствует развитию и других полезных привычек.

"Люди, которые регулярно делают здоровые прогулки, чаще следят за своим рационом, регулируют свой сон, что способствует успешному похудению и поддержанию здоровья", — пояснила она.

"Я рекомендую совершать не менее 10 000 шагов в день и регулярно заниматься умеренной физической активностью в течение часа. Если вы неактивны более двух дней подряд, все ваши предыдущие усилия теряют свою эффективность. Регулярность — ключ к успеху", — подчеркнула Стивенсон.

Однако эксперт также подчеркнула, что прогулки и ходьбу следует рассматривать как дополнение к основным мерам для снижения веса. Она утверждает, что более важными факторами являются качественный сон, сбалансированное питание и уровень стресса.

Для тех, кто решает использовать ходьбу для сжигания калорий, Стивенсон рекомендует увеличивать нагрузку постепенно.

"Независимо от того, идете ли вы на бодрые утренние прогулки, делаете шаги во время рабочего дня или наслаждаетесь ходьбой после ужина, увеличивайте нагрузку постепенно", — заключила она.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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