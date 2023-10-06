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Стоматолог посоветовала делать профессиональную чистку зубов не менее 4 раз в год

1:17
Здоровье

Стоматолог, сооснователь и главный врач Will White Clinic Оксана Леонова порекомендовала не пренебрегать профессиональной гигиеной полости рта.

Стоматолог посоветовала делать профессиональную чистку зубов не менее 4 раз в год
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

По словам эксперта, профессиональную истку зубов следует делать не реже, чем 3-4 раза в год, хотя некоторым людям стоит делать её даже чаще.

"Регулярная профессиональная гигиена необходима для поддержания оптимального здоровья ротовой полости. Рекомендуется посещать специалиста для профессиональной гигиены полости рта хотя бы раз в три-четыре месяца, но для некоторых людей чаще", — сказала Леонова.

Профессиональная чистка зубов эффективно убирает плотный налёт, с которым ничего нельзя сделать самостоятельно, пишет Газета.Ru.

Врач во время профгигиены удаляет зубной камень, что способствует профилактике воспалений дёсен и пародонтита. Зубной камень имеет свойство образовываться в сложнодоступных местах, становится причиной воспаления дёсен. В итоге человек может даже лишиться зуба.

Кроме того, гигиеническая чистка обходится пациенту в разы дешевле, чем избавление от кариеса и тем более пульпита, добавила стоматолог.

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Профессиональная чистка зубов
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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