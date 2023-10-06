Стоматолог посоветовала делать профессиональную чистку зубов не менее 4 раз в год

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог, сооснователь и главный врач Will White Clinic Оксана Леонова порекомендовала не пренебрегать профессиональной гигиеной полости рта.

Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

По словам эксперта, профессиональную истку зубов следует делать не реже, чем 3-4 раза в год, хотя некоторым людям стоит делать её даже чаще.

"Регулярная профессиональная гигиена необходима для поддержания оптимального здоровья ротовой полости. Рекомендуется посещать специалиста для профессиональной гигиены полости рта хотя бы раз в три-четыре месяца, но для некоторых людей чаще", — сказала Леонова.

Профессиональная чистка зубов эффективно убирает плотный налёт, с которым ничего нельзя сделать самостоятельно, пишет Газета.Ru.

Врач во время профгигиены удаляет зубной камень, что способствует профилактике воспалений дёсен и пародонтита. Зубной камень имеет свойство образовываться в сложнодоступных местах, становится причиной воспаления дёсен. В итоге человек может даже лишиться зуба.

Кроме того, гигиеническая чистка обходится пациенту в разы дешевле, чем избавление от кариеса и тем более пульпита, добавила стоматолог.

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Профессиональная чистка зубов