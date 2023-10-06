Стоматолог, сооснователь и главный врач Will White Clinic Оксана Леонова порекомендовала не пренебрегать профессиональной гигиеной полости рта.
По словам эксперта, профессиональную истку зубов следует делать не реже, чем 3-4 раза в год, хотя некоторым людям стоит делать её даже чаще.
"Регулярная профессиональная гигиена необходима для поддержания оптимального здоровья ротовой полости. Рекомендуется посещать специалиста для профессиональной гигиены полости рта хотя бы раз в три-четыре месяца, но для некоторых людей чаще", — сказала Леонова.
Профессиональная чистка зубов эффективно убирает плотный налёт, с которым ничего нельзя сделать самостоятельно, пишет Газета.Ru.
Врач во время профгигиены удаляет зубной камень, что способствует профилактике воспалений дёсен и пародонтита. Зубной камень имеет свойство образовываться в сложнодоступных местах, становится причиной воспаления дёсен. В итоге человек может даже лишиться зуба.
Кроме того, гигиеническая чистка обходится пациенту в разы дешевле, чем избавление от кариеса и тем более пульпита, добавила стоматолог.
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