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Нутрициолог Костомаха рассказала, кому нельзя пить квас

2:32
Здоровье

Квас — это национальный ферментированный продукт, приготовленный на основе брожения, богатый пробиотиками, антиоксидантами и витаминами. Кроме того, этот продукт прекрасно устраняет жажду и является отличной альтернативой "сахарным” лимонадам, уверяет читателей Pravda. Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Нутрициолог Костомаха рассказала, кому нельзя пить квас
Фото: https://www.finedininglovers.com/article/how-to-make-kvass

"Пробиотики кваса натурального брожения — это микроорганизмы, которые в норме есть в здоровом кишечнике каждого человека. Микробиом человека — это основа иммунной защиты и пищеварения организма. Именно полезные бактерии кишечника дают отпор любой патогенной флоре кишечника. При условии того, что многие продукты на прилавках магазинов "обогащены” антибиотиками, а также бесконтрольный и порой необоснованный приём лекарств уничтожает эту самую бактериальную защиту кишечника, очень важно вовремя и на постоянной основе подселять новых пробиотиков. И регулярное употребление кваса — отличная идея", — отмечает эксперт.

Кроме того, в процессе работы молочнокислых бактерий кваса кишечник санируется от патогенной флоры молочной кислотой. Важно знать, что этот напиток обогащен витаминами группы В (нервная система), С (иммунитет) и Е (контроль уровня холестерина).

"Конечно, в идеале надо пить натуральный квас, приготовленный дома, так как зачастую в магазинах представлен квас, который не содержит пробиотика, зато щедро "сдобрен” красителями, усилителями вкуса и консервантами. Идеальный состав натурального кваса ограничивается несколькими ингредиентами: вода, сахар, квасное сусло, дрожжи и кисломолочные бактерии", — констатирует нутрициолог.

Также важно изучить этикетку продукта, так как производители всегда честно указывают, что предлагают покупателю: квас или квасной напиток. Последний продукт не является квасом натурального брожения, поэтому не несет пользу организму, а лишь утоляет жажду. Если хотите позаботиться о своем иммунитете и пищеварении/ ищите на этикетке эти 4 буквы: КВАС.

"Противопоказания к употреблению даже натурального и полезного кваса всё же есть: возраст до 3 лет, сахарный диабет, склонность к газообразованию, а также алкогольная зависимость", — резюмировала Анастасия.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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