"Суточная норма потребления порея зависит от возраста, пола, физической активности и других факторов. В 100 г лука-порея содержится 2% суточной нормы белка, 0% жиров и 5% углеводов, однако прежде чем увеличивать количество этого лука в рационе, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом на наличие противопоказаний", — предупреждает эксперт.
Главные преимущества лука-порея:
Богат клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры.
Содержит растворимые и нерастворимые волокна, которые помогают улучшить пищеварение и предотвратить запоры.
Является мочегонным средством, которое помогает вывести из организма избыток жидкости и солей.
Содержит витамин А, который необходим для здоровья глаз и улучшения зрения.
Содержит мало калорий и много пищевых волокон, что помогает утолить голод и снизить вес.
Содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвратить развитие рака.
Известен своими противоопухолевыми свойствами и может использоваться как профилактическое средство в борьбе с доброкачественными и злокачественными опухолями.
Содержит множество витаминов, включая витамины А, С, Е и К, которые необходимы для поддержания здоровья организма.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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