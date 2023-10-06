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Врач рассказала о преимуществах лука-порея для здоровья

1:38
Здоровье

Лук-порей имеет множество преимуществ для здоровья, уверяет читателей Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Врач рассказала о преимуществах лука-порея для здоровья
Фото: https://www.simplyrecipes.com/recipes/how_to_clean_leeks/

"Суточная норма потребления порея зависит от возраста, пола, физической активности и других факторов. В 100 г лука-порея содержится 2% суточной нормы белка, 0% жиров и 5% углеводов, однако прежде чем увеличивать количество этого лука в рационе, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом на наличие противопоказаний", — предупреждает эксперт.

Главные преимущества лука-порея:

  • Богат клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и предотвратить запоры.
  • Содержит растворимые и нерастворимые волокна, которые помогают улучшить пищеварение и предотвратить запоры.
  • Является мочегонным средством, которое помогает вывести из организма избыток жидкости и солей.
  • Содержит витамин А, который необходим для здоровья глаз и улучшения зрения.
  • Содержит мало калорий и много пищевых волокон, что помогает утолить голод и снизить вес.
  • Содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвратить развитие рака.
  • Известен своими противоопухолевыми свойствами и может использоваться как профилактическое средство в борьбе с доброкачественными и злокачественными опухолями.
  • Содержит множество витаминов, включая витамины А, С, Е и К, которые необходимы для поддержания здоровья организма.

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