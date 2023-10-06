Лук-порей имеет множество преимуществ для здоровья, уверяет читателей Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

"Суточная норма потребления порея зависит от возраста, пола, физической активности и других факторов. В 100 г лука-порея содержится 2% суточной нормы белка, 0% жиров и 5% углеводов, однако прежде чем увеличивать количество этого лука в рационе, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом на наличие противопоказаний", — предупреждает эксперт.