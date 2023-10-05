Эндокринолог перечислила самые вредные продукты для детей: готовые завтраки и фруктовые соки

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К самым вредным продуктам для детского питания относятся готовые завтраки, сладкие молочные продукты и фруктовые соки. Об этом сообщила детский врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" для детей, к. м.н. Оксана Михалева.

Фото: "Juicing" by bertholf is licensed under CC BY 2.0.

Так, в сладких молочных продуктах — йогуртах, глазированных сырках, молочных коктейлях, — содержится очень много сахара и всевозможных неполезных для организма добавок. Кроме того, такие продукты способствуют появлению у детей лишнего веса, пишет Газета.Ru.

То же самое относится и к покупным фруктовым сокам с большим количеством сахара, калорий и небольшим содержанием витаминов.

Готовые завтраки подвергаются сильной обработке, из-за чего они лишаются ценной клетчатки, витаминов и минералов, зато в них появляется много "быстрых калорий".

"Поэтому готовые завтраки лучше заменить на натуральные каши или мюсли. При этом важно, чтобы мюсли не содержали добавленный сахар. В кашу вы можете положить фрукты, сухофрукты, натуральные цукаты, орехи или семечки", — добавила Михалева.

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